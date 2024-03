Congresso americano apresenta projeto de lei para proibir financiamento à UNRWA

A- A+

O Congresso americano apresentou, nesta quinta-feira (21), um projeto de lei para proibir qualquer financiamento direto à agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), a qual Israel acusa de ter vínculos com o Hamas.

Esta medida está incluída em um texto orçamentário de mais de 1.000 páginas, que deve ser adotado antes do final de semana para evitar a ameaça de uma paralisação do governo federal, conhecida nos Estados Unidos como "shutdown".

Em janeiro, Israel acusou 12 funcionários da UNRWA, que emprega aproximadamente 13 mil pessoas em Gaza, de estarem envolvidos no sangrento ataque perpetrado pelo grupo islamista palestino Hamas em território israelense no dia 7 de outubro.

Outros 15 países — incluindo Estados Unidos, seu principal doador — anunciaram em janeiro a suspensão do financiamento da UNRWA, o equivalente a mais da metade dos fundos recebidos em 2023.

Desde então, diversos países anunciaram a retomada da sua parcela de financiamento.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro com uma ofensiva de milicianos islamistas que mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em resposta, o Exército de Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra Gaza com o objetivo de "aniquilar" o Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia. Até o momento, a operação deixou 31.988 mortos, a maioria civis, segundo Ministério da Saúde de Gaza.

