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Parlamento Congresso argentino aprova reforma que impede Banco Central de financiar setor público Desde que assumiu a Presidência, em 2023, Milei elegeu o controle da inflação como um dos objetivos de sua política ultraliberal

O Congresso argentino aprovou nesta quinta-feira (26) uma reforma promovida pelo presidente Javier Milei que proíbe o Banco Central de financiar o setor público e estabelece, como sua função principal, a preservação do valor da moeda.

Desde que assumiu a Presidência, em 2023, Milei elegeu o controle da inflação como um dos objetivos de sua política ultraliberal. Com a reforma, ele busca preservar o poder de compra da moeda e conter a inflação.

Quando Milei chegou ao poder, a inflação estava na casa dos três dígitos. Nos 12 meses encerrados em outubro, ela foi de 33,1%, embora tenha apresentado uma leve alta nos últimos meses. No mesmo período, o peso argentino se desvalorizou cerca de 75% em relação ao dólar.

A nova lei define como missão primária e fundamental da instituição "preservar o valor da moeda e proíbe o financiamento monetário do setor público", ressaltou o governo, após a aprovação da lei.

"Terminou-se com mais de 90 anos de fraude via emissão de dinheiro para financiar o déficit fiscal", comemorou Milei no X.

Desde 2012, a instituição tinha entre suas funções a de promover a estabilidade financeira, o emprego e o desenvolvimento econômico com igualdade social.

A lei também estabelece que, para remover o presidente do Banco Central, será necessária a aprovação do Senado em votação por maioria absoluta. Até agora, era necessário apenas um decreto presidencial.

Os deputados aprovaram a iniciativa por 141 votos a favor e 99 abstenções, após ela receber o aval do Senado em setembro.

Em 2024, a Argentina registrou superávit fiscal pela primeira vez em 14 anos, às custas de cortes em aposentadorias, na saúde, educação e em subsídios às tarifas de serviços, entre outras despesas. Por outro lado, houve uma contração da economia, que entrou em recessão, segundo dados de setembro sobre a atividade econômica.

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