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América Latina Congresso da Bolívia abre caminho para que Paz possa controlar protestos com militares Com mais de dois terços dos votos a favor, a Câmara dos Deputados eliminou uma norma que, desde 2020, limitava a capacidade do presidente de aplicar estados de exceção

O Congresso da Bolívia abriu, nesta terça-feira (26), o caminho para que o presidente Rodrigo Paz possa declarar um estado de exceção que lhe permitiria usar os militares e restringir liberdades a fim de conter os protestos que exigem sua renúncia.

Com mais de dois terços dos votos a favor, a Câmara dos Deputados eliminou uma norma que, desde 2020, limitava a capacidade do presidente de aplicar estados de exceção. Como o dispositivo já foi também suprimido pelo Senado, Paz fica com o caminho livre.

“Fica sancionada a presente lei”, disse o chefe do Legislativo, Roberto Castro, após mais de cinco horas de debate em sessão virtual, à qual compareceram 117 dos 130 deputados. A secretaria da Câmara especificou que ela foi aprovada com “mais de dois terços” dos votos.

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