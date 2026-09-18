Bolívia
Congresso da Bolívia aprova financiamento de US$ 1,9 bilhão com o FMI
A iniciativa já havia sido aprovada pelos deputados na quinta-feira (17)
O Senado aprovou em definitivo o projeto de lei que autoriza o endividamento - Foto: Marvin Recinos/AFP
O Congresso da Bolívia aprovou nesta sexta-feira (18) um programa de crédito de US$ 1,9 bilhão (R$ 9,8 bilhões) com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que compromete o governo a eliminar todos os subsídios aos combustíveis a partir de janeiro do próximo ano.
Leia também
• Bolívia e Paraguai concluem demarcação total da fronteira iniciada após guerra, 88 anos depois
• Congresso da Bolívia amplia estado de exceção por 90 dias
• Os pontos-chave do escândalo na Bolívia que atinge a direita latino-americana
O Senado aprovou em definitivo o projeto de lei que autoriza o endividamento, "destinado a respaldar o programa integral de reformas econômicas do país", informou a Câmara Alta em comunicado. A iniciativa já havia sido aprovada pelos deputados na quinta-feira.