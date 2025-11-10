A- A+

Congresso de Biomedicina reúne pesquisadores e profissionais da área da saúde em primeira edição Evento, que é aberto ao público, ocorre a partir desta terça (11) e vai até a quinta-feira (13)

O I Congresso de Biomedicina – “Entre o Teste e a Doença: O olhar biomédico no diagnóstico” vai reunir estudantes, pesquisadores e profissionais da área da saúde entre esta terça-feira (11) e a próxima quinta-feira (13), no Centro Universitário UniFBV, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O evento aberto ao público promete promover debates e trocas de experiências sobre os principais desafios e avanços no diagnóstico laboratorial.

Distribuída ao longo dos três dias, a programação conta com palestras, minicursos e apresentações de trabalhos científicos, abordando desde doenças infecciosas até distúrbios hematológicos e práticas laboratoriais inovadoras.



Os interessados em participar do congresso podem se inscrever por meio deste link. O ingresso custa R$ 25.

Na terça-feira (11), após o credenciamento, a palestra de abertura será conduzida pela biomédica e doutoranda em Medicina TropicalMaria Eduarda, que discutirá “O papel do biomédico na pesquisa científica e no diagnóstico laboratorial da Esquistossomose”.

Na sequência, a “Intoxicação por Metanol: fisiopatologia e investigação laboratorial” será discutida pelo biomédico especializado em Toxicologia Clínica e Forense André Silva.

O dia se encerra com minicursos da doutora em Medicina Tropical Lilian Alves, que abordará “Identificação de bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e enterobactérias com discussão de caso clínico e dos profissionais de biomedicina João Pedro e Matheus Gomes, intitulado "Dilema do Hematologista: Diferenciando Leucocitose Reacional de Leucemia Mieloide Crônica (LMC)".

Já na quarta-feira (12), o segundo dia de evento terá início com palestra da biomédica e especialista em Hematologia Jenniffer Mirely, que aborda o tema: “Talassemia Beta: interpretação laboratorial e diagnóstico das anemias hemolíticas.”

O momento segue com painel da Doutora em Biociências Ana Carla Silva, intitulado “Streptococcus agalactiae na gestação: implicações clínicas e desafios no diagnóstico”.

Os minicursos do dia serão ministrados pela pós-doutora em Biociência Animal Isvânia Lopes, com o tema “Identificação de cristais e cilindros com aplicação em estudo de caso”, e pelo mestre em genética Gustavo Barbosa, em “Aplicação prática de VDRL e teste de látex para o diagnóstico da sífilis”.

Encerrando o congresso, na quinta-feira (13), a palestra “Hepatite B: interpretação dos marcadores e o papel da Biomedicina no diagnóstico”, ministrada pela Doutora em Biociência e Biotecnologia Renata Pêssoa.

Além da palestra, as atividades do último dia ainda incluem apresentações de trabalhos científicos de estudantes e pesquisadores da área.

Serviço:

I Congresso de Biomedicina – “Entre o Teste e a Doença: O olhar biomédico no diagnóstico”

Data: 11 a 13 de novembro de 2025

Local: UNIFBV Wyden – Rua Jean Émile Favre, 422, Imbiribeira, Recife – PE

Horário: a partir das 12h30

Inscrições, no valor de R$ 25

