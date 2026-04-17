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Destituição Congresso de Honduras destitui funcionários eleitorais controlados pelo partido de esquerda Destituições fazem parte dos julgamentos políticos promovidos pelo Parlamento contra autoridades ligadas ao Partido Liberdade e Refundação (Libre)

Congresso de Honduras, dominado pela direita, constituiu na quinta-feira (16) quatro autoridades dos países eleitorais vinculadas a um partido de oposição de esquerda, que denuncia uma campanha de "perseguição" desde que deixou o poder há dois meses.

As destituições fazem parte dos julgamentos políticos promovidos pelo Parlamento contra autoridades ligadas ao Partido Liberdade e Refundação (Libre) desde a posse do presidente Nasry Asfura, do direitista Partido Nacional (PN), apoiado por Donald Trump.

Com 88 votos do PN e do também direitista Partido Liberal (PL), os deputados destituíram Marlon Ochoa, membro do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), e três magistrados do Tribunal de Justiça Eleitoral (TJE).

O Congresso acusou os quatro de violação dos deveres constitucionais por tentativa de sabotagem nas eleições de 30 de novembro para beneficiário de uma candidatura do Livre.

“Sou absolutamente inocente, atuei de acordo com o direito e a justiça”, disse Mario Morazán, juiz titular do TJE, o único dos quatro que compareceu ao Congresso para se defender, em uma sessão que durou quase seis horas.

Há três semanas, o Parlamento destituiu o procurador-geral, Johel Zelaya. Além disso, a presidente da Suprema Corte de Justiça, Rebeca Ráquel, renunciou à carga antes de um julgamento político.

A sessão parlamentar de quinta-feira foi marcada por protestos da bancada do Libre.

Os julgamentos políticos consolidaram a aliança legislativa entre os dois partidos tradicionais de direita contra o Livre, apesar das denúncias de fraude do candidato do PL, Salvador Nasralla, nas eleições do ano passado.

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