Educação Congresso discute temáticas relacionadas à COP30 no Recife I Congresso Internacional sobre Educação Aberta, Inteligência Artificial e Sustentabilidade reúne especialistas na UFPE entre estas terça (2) e quinta-feira (4)

Como desdobramento da COP30, realizada durante o mês de novembro em Belém, o Recife recebe o I Congresso Internacional sobre Educação Aberta, Inteligência Artificial e Sustentabilidade (SPES), entre estas terça (2) e quinta-feira (4).

O evento reunirá especialistas brasileiros e estrangeiros para debater os impactos da Inteligênica Artificial generativa na educação, na saúde, nas políticas públicas e no desenvolvimento sustentável.

Entre os destaques da iniciativa estão mesas-redondas sobre ética em IA, formação humanizada com recursos digitais, Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), acessibilidade tecnológica, ciência aberta e sustentabilidade, além de realizar o lançamento de duas coletâneas com temáticas abordadas no evento.

O congresso ocorrerá no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB) da Universidade Federal, envolvendo pesquisadores do IFPE, da UFRPE, da UNIT (Universidade Tiradentes) e da própria UFPE, além de outras instituições e empresas parceiras.



A programação ainda contará com experiências que transformam no âmbito da sustentabilidade, lançamento de iniciativas de educação aberta e plenárias sobre cidades inteligentes, democracia no ambiente virtual.

