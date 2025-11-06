A- A+

conflito Congresso do Peru declara "persona non grata" a presidente do México O País rompeu relações diplomáticas com o México na segunda-feira

O Congresso peruano declarou nesta quinta-feira (6) a presidente do México, Claudia Sheinbaum, como "persona non grata" por sua "inaceitável ingerência em assuntos internos" do país ao conceder asilo político à ex-chefe de gabinete Betssy Chávez.

A moção, apresentada por partidos de direita, obteve 63 votos a favor, 33 contra e duas abstenções. O Congresso argumenta que a presidente mexicana demonstrou uma postura hostil em relação ao Peru desde que assumiu o cargo.

O Peru rompeu relações diplomáticas com o México na segunda-feira, após o asilo concedido a Chávez, que é processada pelo fracassado golpe de Estado de dezembro de 2022, liderado pelo ex-presidente Pedro Castillo.

Chávez permanece asilada na residência da embaixada mexicana.

Após a ruptura das relações diplomáticas, o presidente interino José Jerí anunciou em sua conta no X "que a encarregada da embaixada do México no Peru, Karla Ornela, foi informada pelo chanceler de que tem um prazo peremptório para deixar" o país.

O governo mexicano considerou "excessiva e desproporcional" a decisão de Lima e defendeu o asilo a Chávez como um "ato legítimo (...) e conforme o direito internacional", que não interfere "de forma alguma" nos assuntos internos do Peru.

Apesar da crise política, o comércio bilateral permanece ativo.

Em março começou o julgamento de Chávez e do ex-presidente Castillo pelo suposto crime de rebelião. O Ministério Público pede 25 anos de prisão para ela por ter participado, como ex-presidente do Conselho de Ministros, do suposto plano de Castillo.

Chávez responde ao processo em liberdade, enquanto Castillo cumpre prisão preventiva desde dezembro de 2022.

Em 7 de dezembro de 2022, Castillo anunciou sua decisão de dissolver o Congresso e convocar uma Assembleia Constituinte. Naquele mesmo dia, seria submetido a uma moção de vacância (destituição) sob acusações de suposta corrupção.

Sem apoio militar, ele acabou destituído com votos de bancadas de esquerda e direita e foi detido pela polícia quando se dirigia com sua família à embaixada do México em Lima. Sua esposa e seus dois filhos vivem desde então asilados nesse país.

