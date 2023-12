Congresso dos EUA abre formalmente investigação sobre possível destituição de Biden

A- A+

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (13) a abertura formal de uma investigação sobre uma eventual destituição do presidente Joe Biden devido a negócios nebulosos de seu filho no exterior.

O processo praticamente não tem chances de sucesso, mas representa um lucro para a Casa Branca antes das eleições presidenciais de novembro de 2024, em que Joe Biden tentará a reeleição.

Os conservadores, que têm maioria na Câmara dos Representantes desde janeiro, acusam o líder democrata de ter usado a sua influência quando era vice-presidente de Barack Obama (2009-2017) para permitir que o seu filho Hunter fizesse negócios na China e na Ucrânia.

“Joe Biden mencionou repetidamente ao povo americano”, acusou o chefe do comitê de investigação da Câmara dos Representantes, James Comer.

A resposta do presidente foi imediata: “Em vez de fazerem seu trabalho, decidam perder tempo com essa artimanha política infundada que até os republicanos no Congresso aprovaram que não é atualizado por fatos”, reagiu Biden, minutos após a votação.

Horas antes, Hunter deu uma entrevista coletiva em que negociou as acusações contra seu pai. "Permitam-me dizer o mais claramente possível: meu pai não participou financeiramente dos meus negócios", enfatizou, perante o Congresso.

Hunter admitiu que cometeu erros, mas acusou "os trumpistas" (apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump) de tentar "desumanizá-lo" para "prejudicar" seu pai.

