EUA
Congresso dos EUA encerra bloqueio orçamentário recorde do Departamento de Segurança Interna
O projeto de lei, aprovado pelo Senado e que deverá ser sancionado pelo presidente Donald Trump, reabrirá o DHS sem destinar novos recursos para imigração e fiscalização de fronteiras,
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou, nesta quinta-feira (30), pela autorização de financiamento para a maior parte do Departamento de Segurança Interna (DHS), encerrando uma paralisação parcial recorde de 75 dias do governo federal.
Leia também
• Presidente iraniano classifica bloqueio naval dos EUA como uma 'extensão das operações militares'
• EUA: Hegseth diz que Irã está seguindo estratégia da Coreia do Norte para obter armas nucleares
• México pede aos EUA provas 'irrefutáveis' sobre caso de governador acusado de narcotráfico
O projeto de lei, aprovado pelo Senado e que deverá ser sancionado pelo presidente Donald Trump, reabrirá o DHS sem destinar novos recursos para imigração e fiscalização de fronteiras, agências controversas que os democratas queriam ver reformadas.