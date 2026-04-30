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EUA Congresso dos EUA encerra bloqueio orçamentário recorde do Departamento de Segurança Interna O projeto de lei, aprovado pelo Senado e que deverá ser sancionado pelo presidente Donald Trump, reabrirá o DHS sem destinar novos recursos para imigração e fiscalização de fronteiras,

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou, nesta quinta-feira (30), pela autorização de financiamento para a maior parte do Departamento de Segurança Interna (DHS), encerrando uma paralisação parcial recorde de 75 dias do governo federal.

O projeto de lei, aprovado pelo Senado e que deverá ser sancionado pelo presidente Donald Trump, reabrirá o DHS sem destinar novos recursos para imigração e fiscalização de fronteiras, agências controversas que os democratas queriam ver reformadas.

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