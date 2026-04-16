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Ecoturismo Congresso inédito de observação de aves coloca Pernambuco na rota do birdwatching "Estamos criando as bases para transformar a observação de aves em uma atividade estruturada, capaz de gerar renda, valorizar territórios e fortalecer a conservação", afirmou Ludmila Portela, diretora da Aviva Ecoatividades.

Pernambuco dá um passo estratégico para se consolidar como destino de turismo de natureza ao sediar o Avistasse?! – I Congresso Pernambucano de Observação de Aves, que acontece desta sexta-feira (17) a domingo (19). O evento será realizado no Parque Estadual de Dois Irmãos e fortalece a observação de aves como vetor de desenvolvimento sustentável no Nordeste.

Inédito na região, o congresso abre discussões sobre o turismo de vida silvestre, conectando ciência, educação ambiental e economia. A iniciativa contribui para estruturar uma cadeia produtiva que envolve guias, pesquisadores, empreendedores e comunidades locais, ampliando o potencial do Nordeste como destino competitivo no cenário nacional e internacional do birdwatching.

Embora o estado abrigue a OAP (Observadores de Aves de Pernambuco), uma das mais antigas do país, nunca havia sediado um evento desse porte.



“Estamos criando as bases para transformar a observação de aves em uma atividade estruturada, capaz de gerar renda, valorizar territórios e fortalecer a conservação”, afirma Ludmila Portela, diretora da Aviva Ecoatividades.

O Avistasse?! é uma realização do Instituto Autoimune e da Aviva Ecoatividades. O projeto conta com o patrocínio do Banco do Nordeste, da Grande Sertão Linha de Transmissão, Ultramega Hospitalar, Laboratório Mônica Mirtes Tabira, Petribu Desenvolvimento Urbano, Uninassau, Aquasis e Rádio Tribuna FM.

Tem também o suporte e apoio estratégico de instituições e marcas como Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Empetur, CPRH, Parque Dois Irmãos, Bora Pernambucar, Uru Podcast, Verbo Assessoria, Catamaran Tours, Visite Fernando de Noronha, Associação TOVS, Rotas da Natureza, SAVE Brasil e Ornitomulheres.

Oficinas

A programação do Avistasse?! prevê a realização de três oficinas práticas, voltadas tanto para iniciantes quanto para quem já tem interesse na observação, registro e interpretação da vida das aves. São elas: fotografia de aves, pintura inspirada nas aves brasileiras e iniciação à observação de aves. A condução fica por conta de profissionais com atuação já consolidada em suas áreas.

A oficina de fotografia de aves, com Kacau Oliveira, acontece nos dias 18 (das 5h30 às 10h) e 19 de abril (das 9h às 12h), abordando técnica e composição, com investimento de R$ 200.

Oficina de fotografia de aves - Foto: Kacau Oliveira

Oficina de fotografia de aves - Foto: Kacau Oliveira

Oficina de fotografia de aves - Foto: Kacau Oliveira

No sábado (18), também será realizada a oficina “Cores do Brasil – Pintura de Aves com Acrílica”, com o artista plástico Filipe Arruda, das 14h às 17h, em uma imersão prática na pintura, com custo de R$ 80.

Já a iniciação à observação de aves, com o especialista Maurício Periquito, ocorre no mesmo dia 18, das 9h às 12h, com parte teórica e saída de campo, por R$ 50.

As inscrições estão abertas e disponíveis pelo link do Instagram do Avistasse?! (@avistasse). As turmas são limitadas.

Passarinhadas

Quem deseja sair em uma passarinhada de observação no Parque Estadual de Dois Irmãos, um ambiente bastante rico em aves, terá essa oportunidade durante o I Avistasse?!, que prevê diversas excursões entre sexta-feira (17) e domingo (19).

Para participar, os interessados devem preencher um formulário de inscrição com informações sobre regras e horários das passarinhadas. A atividade será realizada em parceria pela Rotas da Natureza, Aviva Ecoatividades e Instituto Autoimune.

Exposição

Na sexta, sábado e domingo, o Avistasse?! recebe a exposição “Deriva”, assinada pela bióloga e artista visual Natalia Aia, que une ciência e arte em exposições por todo o Brasil.

A mostra reúne 10 mini-esculturas de aves brasileiras feitas em papel, com apenas alguns centímetros, revelando a grandiosidade do que muitas vezes passa despercebido. As obras serão exibidas emolduradas, acompanhadas por lupas interativas e micro-casas, convidando o público a observar detalhes invisíveis no primeiro olhar.

Durante o programa, o público poderá conversar com a artista e acessar materiais educativos desenvolvidos para ampliar a imersão.

Palestras e mesas-redondas

Entre as atividades confirmadas no I Avistasse?! está a palestra “A história que nos trouxe até aqui: 40 anos da OAP e da observação de aves em Pernambuco”, que acontece na sexta-feira (17), das 15h30 às 17h. O bate-papo será conduzido por Glauco Pereira, Weber Girão e Gilmar Bezerra.

Também no dia 17, a partir das 15h, será realizada a palestra “Aves de Pernambuco: do passado ao presente”, com Victor Leandro.

Outra atividade confirmada é a mesa-redonda “Nordeste em Rota – Destinos consolidados, novos caminhos e o potencial da observação de aves na região”, no sábado (18), das 13h30 às 18h. No mesmo dia, será realizada a mesa “Viralizando a natureza: a força da observação de aves no mundo digital”, das 15h30 às 17h.

No domingo (19), a programação inclui mesas sobre conservação e turismo de vida silvestre, além da palestra “20 anos de Avistar”, com o jornalista Guto Carvalho.

Inclusão

No sábado (18), das 14h às 17h, o congresso realiza uma passarinhada acessível no Parque Estadual de Dois Irmãos, com intérprete de Libras e audiodescrição. A atividade amplia o acesso à experiência de observar aves, incluindo pessoas com deficiência visual e auditiva em um percurso guiado e adaptado.

Impacto

O congresso prioriza a articulação entre pesquisadores, poder público e iniciativa privada, promovendo o intercâmbio de experiências e estimulando novos projetos no Nordeste. A proposta é consolidar a observação de aves como ferramenta de conservação e também como atividade econômica sustentável.

Serviço

Avistasse?! – I Congresso Pernambucano de Observação de Aves

Data: 17 a 19 de abril de 2026

Local: Parque Estadual de Dois Irmãos

Cidade: Recife

Acesso: atividades abertas ao público (algumas com vagas limitadas)

Passarinhadas: gratuitas no parque + saídas externas (pagas)

Mais informações: Instagram @avistasse

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