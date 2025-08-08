A- A+

Evento Congresso Internacional de Arte/Educação acontece na UFPE entre os dias 27 e 29 de agosto Promovido pelo Sesc Pernambuco, o evento chega a nona edição com mais de 140 atividades disponíveis para os inscritos

Para incentivar o reconhecimento de culturas historicamente invisibilizadas, o Congresso Internacional de Arte/Educação, que dialoga e valoriza essas memórias, chega a sua nona edição e ocorre entre os dias 27 e 29 de agosto, sempre a partir das 8h30.

O evento é promovido pelo Sesc Pernambuco com a parceria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e será realizado no Campus Recife, localizado na Cidade Universitária, na Zona Oeste da cidade.

Com o tema “Pós-Colonialismo: Arte/Educação como Emancipação”, a programação terá mais de 140 atividades e vai reunir nomes importantes de educadores, pesquisadores e docentes para palestras. Além disso, mesas de diálogos, cursos e outras atividades também estarão disponíveis para os interessados.

Para se inscrever na ação, que acontece a cada dois anos desde 2008, os participantes devem acessar o site do evento, com valores a partir de R$ 60 em modalidades presenciais e online.

Pela primeira vez, a iniciativa oferecerá gratuidade total para os primeiros 300 estudantes de cursos de artes, educação e áreas afins que se inscreverem no Congresso.

Segundo Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, “o Congresso tem se firmado como um espaço importante para a valorização da arte/educação como prática crítica e transformadora”.



Entre os confirmados para esta edição, estão Ana Mae Barbosa (SP), Gabriela Augustowsky (Argentina), Ricard Huerta (Espanha) e Hamlet Fernandes (Cuba). Também constam na agenda as homenageadas Isabel Marques (SP), pesquisadora e pioneira no estudo do ensino da dança, e Inaldete Pinheiro (PE), escritora, contadora e uma das fundadoras do Movimento Negro de Pernambuco.

“Chegar à nona edição do Congresso reafirma nosso compromisso com uma arte/educação crítica, plural e transformadora. Ao escolher o Pós-Colonialismo como tema central, queremos provocar reflexões sobre os caminhos que moldam o ensino da arte e fortalecer práticas que respeitam a diversidade, valorizam os saberes originários e promovem justiça social. É um espaço vivo de troca, escuta e construção coletiva”, afirmou Rita Marize Farias, Gerente de Cultura do Sesc.

Outra novidade no evento será o Ideathon, uma atividade de inovação que vai desafiar os participantes a identificar problemas reais, propor soluções criativas e apresentá-las para uma banca avaliadora.

A programação completa do Congresso Internacional de Arte/Educação está disponível no site.

Serviço - Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação

Data: 27 a 29 de agosto

Local: Universidade Federal de Pernambuco

Programação e inscrição: https://eventos.sescpe.com.br/congressoarteeducacao/

Dúvidas: (81) 99805.1668 | [email protected]



