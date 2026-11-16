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AUTISMO Congresso Internacional de Autismo reúne especialistas em Olinda a partir desta terça (17) Evento será realizado no Teatro Guararapes e terá palestras sobre intervenções no tratamento do TEA, além de programação gastronômica assinada pelo chef Rapha Vasconcellos

O Teatro Guararapes, em Olinda, recebe, entre esta terça-feira (17) e quinta-feira (19), a segunda edição do Congresso Internacional de Autismo & NDBI.

O evento deve reunir mais de 500 participantes do Brasil e do exterior, entre profissionais, terapeutas, educadores e familiares, para discutir intervenções e práticas baseadas em evidências científicas no acompanhamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A programação contará com mais de 20 palestrantes de países como Canadá, México e Estados Unidos.

Entre os nomes confirmados estão a pesquisadora norte-americana Aubyn Stahmer, da Universidade da Califórnia, em Davis, e Sally Rogers, também da instituição, que participará ao vivo. Rogers é uma das criadoras do Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM).

Também integram a programação Connie Kasari, da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), pioneira em pesquisas sobre comunicação social e relações entre pares, e Giacomo Vivanti, da Universidade La Trobe, na Austrália, que pesquisa processos cognitivos e imitação social no autismo.

O congresso terá ainda a participação de especialistas latino-americanos, como Ramiro Maitre, Diana Vergara, Gisela Regli, Viviane de Leon, Ara Varsovia Hernández, Elena Hwang, Brooke Ingersoll, Bárbara Tomas e Ana María Hernández.

Intervenções

O encontro terá como foco as Intervenções Comportamentais Desenvolvimentais Naturalistas (NDBIs), abordagem que combina estratégias comportamentais e desenvolvimentais em atividades do cotidiano para estimular habilidades de comunicação, interação social e aprendizagem.

A pesquisadora Aubyn Stahmer abordará a aplicação de práticas baseadas em evidências científicas em ambientes escolares e comunitários, com atenção à utilização desses conhecimentos por educadores e terapeutas.

A programação também prevê painéis sobre os rumos das NDBIs na América Latina e debates sobre inclusão e acolhimento.

“Trazer essas mentes brilhantes para o Nordeste brasileiro não é apenas um marco logístico, mas um salto qualitativo histórico para a nossa comunidade clínica e familiar. O acesso direto a protocolos validados cientificamente transforma realidades e potencializa o desenvolvimento de milhares de crianças”, destacarm as organizadoras Marina Alvarez e Viviane Cruz.

Vila gastronômica

Além das atividades científicas, o congresso terá uma vila gastronômica sob responsabilidade do chef pernambucano Rapha Vasconcellos, em parceria com as equipes do Moendo na Laje e da Mós Gastronomia.

O chef pernambucano Rapha Vasconcelos comandará a vila gastronômica presente no evento | Foto: Divulgação

O espaço atenderá os participantes durante os intervalos e contará com opções para o público geral e para o setor VIP Experience.

O cardápio inclui pratos como paella com camarões, lula, mexilhões e polvo, além de arroz de cupim com queijo manteiga. Na Estação Rec Dog, serão servidos hambúrgueres e hot dogs. Uma das opções de hambúrguer terá queijo coalho e cebola caramelizada.

A estrutura também contará com saladas, sanduíches naturais e uma estação de sobremesas, com opções como banoffee e fatias de tortas. Para os palestrantes, o chef preparou um cardápio específico, além de um coffee break com itens regionais.

O encerramento do congresso está previsto para quinta-feira (19), com a entrega da primeira edição do Prêmio Gisela Regli. Durante o evento, também será anunciada a terceira edição, programada para 2027.

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