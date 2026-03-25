A- A+

Saúde Congresso Internacional de Oncologia D'Or terá participação de médica pernambucana em uma das mesas Maior evento da área chega a sua décima primeira edição e ocorre nesta sexta-feira (27) e sábado (28) no Rio de Janeiro

O Congresso Internacional Oncologia D’Or, o Onco in Rio, chega a sua décima primeira edição nesta sexta-feira (27) e sábado (28) no Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro, com a presença de uma médica pernambucana em uma das mesas.

Com mais de 12 mil inscritos até o momento, o Onco in Rio é considerado o maior congresso de oncologia, com programação multidisciplinar e destaque para temas como inteligência artificial em terapia celular e radioterapia.

A oncologista Candice Amorim de Araújo Santos e a mastologista cearense Heloísa Magalhães apresentam um caso clínico sobre o câncer de mama receptor-hormonal positivo inicial, que é considerado um dos temas centrais na área atualmente.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Candice Santos, que é especialista em oncologia clínica, contou o que os participantes podem esperar da discussão apresentada no evento em meio à importância do tema.

"O câncer de mama receptor hormonal positivo é o subtipo assim mais frequente e também é um dos que mais vem passando por refinamento no tratamento", iniciou.

"O público pode esperar uma discussão muito prática, focada em como individualizar melhor decisões, quem precisa de mais tratamento e quem pode ser poupado e como a gente pode incorporar essas novas terapias de uma forma mais racional", falou a médica.

A programação do congresso será dividida em módulos temáticos e reunirá centenas de palestrantes, incluindo convidados internacionais, como os norte-americanos Kelly Hunt e Mihir Desai.

Com tantas opções, Candice acredita na relevância do tema por discutir a incorporação de novas estratégias do tratamento contra o câncer de mama receptor-hormonal positivo.

"Esse tema é especialmente relevante agora porque a gente tá vivendo um momento de transição. A gente tem mais ferramenta e mais complexidade e o desafio é não é apenas tratar, mas tratar melhor e com precisão."

A médica pernambucana Candice Santos participa do Congresso Internacional Oncologia D’Or no Rio de Janeiro. Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

"Outro ponto muito importante é como equilibrar o benefício e efeitos colaterais, a toxicidade, que é algo cada vez mais central, especialmente em pacientes de bom prognóstico. Então, são decisões que impactam diretamente o cotidiano de quem trata câncer de mama", afirmou Candice.

A oncologista explica que outro diferencial da mesa é a integração entre especialistas de diferentes áreas, levando a discussão para o dia a dia do consultório.

"Eu acho que o o grande diferencial dessa mesa é que [ela] integra os profissionais de múltiplas especialidades, essa integração entre evidência científica e prática clínica real. Não é só uma discussão teórica, nós vamos trazer situações do dia a dia, dúvidas que que todos enfrentam no consultório.

Para participar do Onco in Rio, os interessados devem se inscrever gratuitamente por meio do site do congresso.

"Quando reunimos especialistas com diferentes experiências, nós conseguimos enxergar nuances que muitas vezes elas não aparecem sozinhas. Isso enriquece muito a tomada de decisão e e aproxima o conhecimento da realidade do paciente", disse Candice.

Candice Santos acredita que esse contato é fundamental tanto para os médicos quanto para os pacientes, que ganham um tratamento mais humanizado e completo.

"A oncologia evoluiu muito rápido, mas é na troca entre os múltiplos profissionais que a gente consegue traduzir esse conhecimento em cuidado real. Conversar, discutir casos, ouvir diferentes perspectivas. Tudo isso ajuda a amadurecer decisões e reduzir incertezas porque no fim, quem se beneficia é o paciente mesmo, porque conseguimos oferecer um cuidado mais atualizado, mais seguro e mais completo."



XI Congresso Internacional Oncologia D’Or – Onco in Rio

Quando: 27 e 28 de março

Onde: Windsor Oceânico – R. Martinho de Mesquita, 129 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Inscrições e mais informações: Site

Veja também