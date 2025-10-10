A- A+

MUNDO Congresso peruano destitui a presidente Dina Boluarte em meio a onda de criminalidade Boluarte, de 63 anos, assumiu o cargo em dezembro de 2022, após a destituição do então presidente Pedro Castillo, de quem era vice

O Congresso do Peru aprovou na noite da quinta-feira, 9, a destituição da presidente Dina Boluarte por "incapacidade moral permanente". A chefe do Executivo perdeu o apoio de partidos que a sustentavam em meio a uma crise agravada pelo aumento da criminalidade no país.

Boluarte, de 63 anos, assumiu o cargo em dezembro de 2022, após a destituição do então presidente Pedro Castillo, de quem era vice. Castillo foi removido do poder no mesmo dia em que tentou dissolver o Congresso e permanece preso preventivamente. Com a saída de Boluarte, a presidência deve ser assumida por José Jerí, presidente do Congresso.

Ao longo do dia, os partidos Força Popular, Aliança para o Progresso e Renovação Popular anunciaram apoio aos pedidos de destituição da presidente. À noite, quatro moções pela derrubada de Boluarte foram aprovadas. Antes da votação no Congresso, Boluarte disse que pretendia concluir o mandato, que vai até julho de 2026. As eleições gerais estão marcadas para abril.

A crise política se agravou após um ataque a tiros, na noite da quarta-feira, 8, contra a banda Agua Marina, que deixou cinco feridos e foi visto como mais um sinal do avanço da violência e da incapacidade do governo em contê-la.

Veja também