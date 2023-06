Congresso salvadorenho prorroga regime de exceção para combater gangues

O Congresso de El Salvador aprovou, nesta quarta-feira(14), uma prorrogação por 30 dias de um regime de exceção com o qual o presidente Nayib Bukele sustenta uma "guerra" contra as violentas gangues que assolam o país centro-americano.

"Com 67 votos (de 84) ficou aprovada a iniciativa do presidente da República (...) no sentido de prorrogar o regime de exceção", declarou o presidente da Câmara dos Deputados, Ernesto Castro.