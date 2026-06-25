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saúde Conheça 5 sinais de câncer de pele que você nunca deve ignorar Dentre eles, está a descamação do couro cabeludo, algo que pode passar despercebido no dia a dia

Em um país com alta incidência solar, como o Brasil, utilizar o protetor solar diariamente é uma importante medida de prevenção contra o câncer de pele.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), até 2028, terão de 263.280 novos casos de câncer de pele não melanoma e 9.360 de melanoma por ano.

Nesse sentido, existem sinais que podem ser observados e merecem atenção:

Desaparecimento de pintas

O desaparecimento de pintas é um sinal pouco falado, mas que também deve ser observado com cautela. Especialmente quando uma pinta marrom, por exemplo, tende a ficar em um tom de rosa ou branco.

Descamação do couro cabeludo

A descamação do couro cabeludo pode parecer inofensiva, mas, se vier acompanhada de sensibilidade persistente e vermelhidão, é melhor procurar um dermatologista. Especialistas orientam que, mesmo com a presença dos fios de cabelo, os raios UV podem adentrar a região.

Manchas de sol

Manchas que se acumulam no corpo após um período passado sob o sol forte também devem ser observadas. Os sinais para se ter em mente são assimetrias ou áreas de pigmentação mais escura em meio a manchas mais claras.

Linhas pretas ou hematomas sob a unha

Diferente do que muitas pessoas pensam, o câncer de pele pode aparecer em diversas regiões do corpo que não imaginaríamos serem afetadas pelos raios UV. Por isso, é essencial consultar um especialista na presença de linhas pretas ou hematomas sob a unha que não saem facilmente.

Protuberância na pálpebra

A exposição solar acumulativa, isto é, que ocorre em meses ou anos, pode resultar em um câncer de pálpebra. Desta forma, é crucial ter atenção com aparecimento de uma protuberância lisa (podendo ser brilhante) ou firme e vermelha na região da pálpebra. Outro sinal também pouco conhecido é o surgimento de uma lesão plana, da cor da pele, muito parecida com uma cicatriz.

Quais são os tipos de câncer de pele?

Carcinoma basocelular (BCB): o tipo mais comum, com baixa letalidade e alto índice de cura caso seja detectado precocemente. Tende a surgir na camada mais profunda da epiderme (a camada superior da pele) e se apresenta como uma espinha, machucado ou ferida. Está englobado na classificação de câncer de pele não melanoma.

Carcinoma espinocelular (CEC): também de baixa letalidade, costuma se desenvolver em áreas como rosto, couro cabeludo e pescoço. Atinge as células escamosas, responsáveis por formar a maior parte das camadas superiores da pele — causando enrugamento, perda de elasticidade e sinais de dano solar. Está englobado na classificação de câncer de pele não melanoma.

Melanoma: origina-se nas células produtoras de melanina, que determinam a coloração da pele. Em geral, aparence como uma pinta ou um sinal na pele, que, com o tempo, muda de cor e pode causar lesões. Apesar de ser o tipo mais agressivo de câncer de pele, com o tratamento correto as chances de cura beiram os 90%. Pessoas com casos na família devem ir ao dermatologista regularmente.

Como se prevenir contra o câncer de pele?

Ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, evitar a exposição excessiva ao sol e proteger a pele contra os efeitos da radiação UV são essenciais para a prevenção. Os principais cuidados que devem ser tomados são:

Evitar se expor ao sol entre 10h e 16h;

Usar protetor solar de no mínimo FPS 50; e

Utilizar chapéus, bonés e roupas que cubram boa parte do corpo.

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