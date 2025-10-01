A- A+

BRASIL Conheça a escola de SP que venceu prêmio internacional de melhor do mundo Parque dos Sonhos, que já teve o apelido de 'Parque dos Pesadelos', foi reconhecida por desenvolver ações que promovem 'princípios humanistas e a não violência' como metodologia de ensino

A Escola Estadual Parque dos Sonhos, localizada em Cubatão (SP), foi anunciada nesta terça-feira (30) como a vencedora do World’s Best School Prize 2025 (Prêmio de Melhor Escola do Mundo, em tradução livre), na categoria "Superação de Adversidade". O anúncio foi feito pela organização T4 Education, responsável pela premiação.

O prêmio internacional reconhece escolas que transformam a aprendizagem e causam impacto positivo nas comunidades por meio de iniciativas inovadoras. A EE Parque dos Sonhos foi reconhecida por desenvolver ações que promovem "princípios humanistas e a não violência" como metodologia de ensino, "oferecendo apoio emocional, segurança e um forte senso de propósito" a seus alunos, em uma região marcada por "poluição, pobreza e violência", segundo os organizadores.





Alunas estudando na Escola Estadual Parque dos Sonhos, em Cubatão (SP) — Foto: Reprodução / T4 Education

A escola, que já foi alvo frequente de vandalismo e chegou a ser apelidada de "Parque dos Pesadelos", hoje é símbolo de resiliência e transformação social. De acordo com o secretário estadual da Educação de São Paulo, Renato Feder, o prêmio é fruto do trabalho coletivo de professores, gestores e da comunidade escolar.





— Esse reconhecimento mostra que, por meio da educação, nossas crianças e jovens podem realizar seus sonhos. Essa é a missão da Secretaria da Educação: oferecer as ferramentas para que prêmios como os do T4 possam se tornar realidade para cada vez mais escolas — declarou o secretário.

Além da escola de Cubatão, outras quatro instituições foram premiadas em diferentes categorias:

Inovação: Franklin School, Jersey City (EUA)

Colaboração Comunitária: A Favor del Niño, Cidade do México (México)

Apoio a Vidas Saudáveis: SK Putrajaya Presint 11(1), Putrajaya (Malásia)

Ação Ambiental: Arbor School, Dubai (Emirados Árabes Unidos)

Conheça a EE Parque dos Sonhos

Fundada em 2014 visando atender alunos em situação de vulnerabilidade social, a Escola Estadual Parque dos Sonhos adota um modelo pedagógico centrado no aluno. Segundo a organização do prêmio, a escola oferece um ambiente seguro para que cada criança possa ser protagonista de sua própria aprendizagem, tornando-se um verdadeiro "centro de paz" em meio a uma região "marcada pela violência".

A unidade, localizada em um conjunto habitacional de baixa renda, passou de 118 estudantes em 2016, para os atuais 580, do 1º ao 9º ano. Em seus primeiros anos, enfrentava altos índices de evasão escolar por problemas como a criminalidade no entorno e infraestrutura precária. Para mudar esse cenário, a escola implementou uma abordagem pedagógica inovadora, baseada em valores humanistas e na "cultura da paz", incorporando atividades extracurriculares para fortalecer os vínculos entre alunos, professores e famílias.

— Aprendemos que o conhecimento deve caminhar de mãos dadas com a não violência, construindo pontes, não muros — afirmou o diretor da escola, Régis Ribeiro.

A proposta pedagógica inclui projetos culturais (como teatro e dança), eventos esportivos e ações sociais que envolvem toda a comunidade. Um dos programas de maior destaque é o "A Escola vai à sua Casa", no qual os professores visitam os lares dos alunos para compartilhar planos pedagógicos e fortalecer o vínculo entre escola e família.

Entre os resultados que levaram a escola à vitória em sua categoria, estão o projeto de patinação artística, que hoje conta com 80 participantes, e outros 21 projetos liderados por estudantes, todos voltados à valorização humana, ao fortalecimento da aprendizagem e à transformação social. A escola não registra casos de vandalismo desde 2021.

A organização do "Prêmio de Melhor Escola do Mundo" destacou que mais de 20 escolas da região já adotaram práticas inspiradas no modelo da EE Parque dos Sonhos.

Veja também