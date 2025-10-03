A- A+

Saúde Conheça a fábrica em Campinas que cria mosquitos "do bem" para combater a dengue Estrutura inédita no Brasil pode produzir até 190 milhões de insetos por semana, mas ainda aguarda aval da Anvisa

Uma nova biofábrica em Campinas (SP) promete dar um passo decisivo no enfrentamento da dengue, zika e chikungunya. Projetada pela Oxitec, a unidade é capaz de gerar semanalmente até 190 milhões de mosquitos com a bactéria Wolbachia, tecnologia que bloqueia a transmissão dos vírus.

A inauguração oficial ocorreu nesta quinta, mas o início da produção aguarda a liberação da Anvisa.

O que são os mosquitos com Wolbachia?

A Wolbachia é uma bactéria já presente em 60% dos insetos da natureza. Quando inserida no Aedes aegypti, ela bloqueia a replicação do vírus da dengue dentro do mosquito. Ou seja: mesmo se picar alguém, o inseto não transmite a doença.

O método, conhecido como substituição populacional, já faz parte do Programa Nacional de Combate à Dengue e está em uso em 11 cidades brasileiras.

Em Campinas, a fábrica vai produzir caixinhas com ovos do mosquito do bem. Basta adicionar água para que os ovos eclodam, evoluam até a fase adulta e se espalhem pelo ambiente.

Cada caixinha tem autonomia de 28 dias e pode proteger uma área de até 5 mil metros quadrados.

Apesar da capacidade pronta para operação, a produção depende do aval regulatório. A Anvisa informou que o tema está em análise e será tratado como prioridade diante do cenário epidemiológico.

De acordo com a Oxitec, o processo é seguro, não tóxico e já validado em diversos países. A ideia é que as caixinhas sejam distribuídas não só no Brasil, mas também para o exterior.

