Sex, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saúde

Conheça a fábrica em Campinas que cria mosquitos "do bem" para combater a dengue

Estrutura inédita no Brasil pode produzir até 190 milhões de insetos por semana, mas ainda aguarda aval da Anvisa

Reportar Erro
Aedes albopictus, mosquito que também transmite dengue, zika e chikungunyaAedes albopictus, mosquito que também transmite dengue, zika e chikungunya - Foto: Pixabay

Uma nova biofábrica em Campinas (SP) promete dar um passo decisivo no enfrentamento da dengue, zika e chikungunya. Projetada pela Oxitec, a unidade é capaz de gerar semanalmente até 190 milhões de mosquitos com a bactéria Wolbachia, tecnologia que bloqueia a transmissão dos vírus.

A inauguração oficial ocorreu nesta quinta, mas o início da produção aguarda a liberação da Anvisa.

Leia também

• STF restabelece norma do CFM que restringe tratamento hormonal para adolescentes e crianças trans

• Metanol em bebidas: saiba quais oferecem risco de adulteração

• Termina hoje inscrição para 2ª chamada do Mais Médicos Especialistas

O que são os mosquitos com Wolbachia?
A Wolbachia é uma bactéria já presente em 60% dos insetos da natureza. Quando inserida no Aedes aegypti, ela bloqueia a replicação do vírus da dengue dentro do mosquito. Ou seja: mesmo se picar alguém, o inseto não transmite a doença.

O método, conhecido como substituição populacional, já faz parte do Programa Nacional de Combate à Dengue e está em uso em 11 cidades brasileiras.

Em Campinas, a fábrica vai produzir caixinhas com ovos do mosquito do bem. Basta adicionar água para que os ovos eclodam, evoluam até a fase adulta e se espalhem pelo ambiente.

Cada caixinha tem autonomia de 28 dias e pode proteger uma área de até 5 mil metros quadrados.

Apesar da capacidade pronta para operação, a produção depende do aval regulatório. A Anvisa informou que o tema está em análise e será tratado como prioridade diante do cenário epidemiológico.

De acordo com a Oxitec, o processo é seguro, não tóxico e já validado em diversos países. A ideia é que as caixinhas sejam distribuídas não só no Brasil, mas também para o exterior.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter