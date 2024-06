Conheça a fruta considerada 'ouro branco' pelas propriedades e múltiplos benefícios para a saúde

A- A+

Cada vez mais pessoas, com o objetivo de começar a ter uma vida mais saudável, decidem melhorar a sua alimentação, tendo em conta que uma alimentação saudável é um dos pilares fundamentais para alcançar o equilíbrio e desfrutar de uma boa saúde. Na mesma linha, surgem vários alimentos ideais para isso, e um em particular se destaca por suas importantes propriedades na redução de dores musculares e na proteção contra certas doenças.

Essa é a fruta-do-conde, também conhecido como ata, uma fruta tropical que além de ter um sabor delicioso, possui inúmeras propriedades nutricionais e medicinais que a diferenciam dos demais alimentos. É membro da família Annonaceae, nativa das Antilhas, um grupo de ilhas paradisíacas no Mar do Caribe. Nos últimos anos, ganhou popularidade no México, especialmente no estado de Yucatán, devido à sua crescente procura e às inúmeras vantagens que oferece para a saúde em geral.

Dentre seus diversos benefícios, sabe-se que essa fruta é fonte natural de ferro, vitamina C, proteínas e fósforo, além de lhe serem atribuídas propriedades preventivas contra o câncer. Segundo o governo mexicano, o extrato das sementes desta fruta possui propriedades antimicrobianas que podem ajudar a inibir o crescimento de células tumorais cancerígenas, tornando-se um superalimento que já despertou o interesse do mundo científico.

É importante ter em mente que, antes de fazer qualquer tipo de mudança na alimentação, deve-se consultar um médico de confiança, para que ele autorize ou não a ingestão, dependendo de cada paciente.

Os benefícios da fruta-do-conde

Um estudo recente publicado na prestigiada revista Phytotherapy Research esclareceu os múltiplos benefícios para a saúde proporcionados pelo consumo regular desta fruta tropical. Nas citadas pesquisas, realizadas por uma equipe de especialistas em saúde e nutrição, destacam-se uma série de propriedades e efeitos positivos para o organismo. Alguns deles são:

Ajuda a fortalecer o corpo: por ser rico em ferro, torna-se um aliado no combate à anemia e no fortalecimento do sistema circulatório.

Ajuda a aliviar problemas respiratórios e articulares: graças às suas propriedades anti-inflamatórias, pode ajudar a aliviar desconfortos respiratórios e articulares.

Previne a anemia: seu alto teor calórico e de ferro ajuda a prevenir a anemia, fornecendo a energia e os nutrientes necessários ao bom funcionamento do organismo.

Possui propriedades analgésicas: essas propriedades do extrato alcoólico de suas folhas podem reduzir a dor.

Tem potencial anticancerígeno: vários especialistas explicaram que por possuir determinados compostos, possui propriedades antitumorais, contribuindo assim para a prevenção do câncer em geral.

Ajuda a controlar a pressão arterial: seu alto teor de potássio promove o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que ajuda a regular a pressão arterial.

Ajuda na perda de peso: graças ao seu baixo teor calórico e alto teor de fibras, pode aumentar a sensação de saciedade, facilitando assim a perda de peso se for necessária por motivos de saúde.

Fortalece o sistema imunológico: conta com a presença de vitamina C e antioxidantes, o que ajuda a fortalecer as defesas do organismo contra doenças.

Melhora a saúde intestinal: seu alto teor de fibras favorece o trânsito intestinal e previne a prisão de ventre.

Ajuda na manutenção da saúde óssea: o cálcio, o fósforo e o magnésio nele presentes contribuem para a saúde óssea.

Estimula a cicatrização: por possuírem propriedades regenerativas e antiinflamatórias, promovem a cicatrização de feridas.

As propriedades nutricionais da fruta-do-conde

Essas propriedades se referem à 100 gramas da fruta.

Energia: 82 calorias

Proteínas: 1,7 g

Gorduras: 0,4 g

Carboidratos: 16,8 g

Fibras: 2,4 g

Vitamina A: 1 mcg

Vitamina B1: 0,1 mg

Vitamina B2: 0,11 mg

Vitamina B3: 0,9 mg

Vitamina B6: 0,2 mg

Vitamina B9: 5 mcg

Vitamina C: 17 mg

Sódio: 11 mg

Potássio: 240 mg

Cálcio: 6 mg

Fósforo: 31 mg

Ferro: 0,3 mg

Magnésio: 23 mg.

