MUNDO Conheça a habilidade das orcas na Austrália, que atacam tubarões-brancos para sugar seus fígados Atitude já era conhecida na África do Sul, mas surpreendeu cientistas que acreditam que elas podem ter aprendido o novo truque

Após uma carcaça mutilada de um grande tubarão branco aparecer na costa de Victoria, na Austrália, cientistas descobriram que um dos animais mais temidos dos mares foi devorado por orcas. A carcaça aparece completamente estripada, com apenas a cabeça e a coluna permanecendo intactas.

Marcas de mordidas perto da barriga desfigurada do tubarão “são bastante típicas de orcas, onde efetivamente sugam o fígado”, disse Adam Miller, professor associado de ecologia aquática e biodiversidade da Universidade Deakin de Victoria, à ABC Radio Melbourne.

Segundo o cientista, as mordidas estavam cheias de DNA de baleia assassina, movimento parecido com o que já aconteceu na África do Sul, onde os tubarões eram constantemente comidos pelas baleias, que buscavam seus fígados. O fígado de tubarão é um órgão gorduroso e proporciona às orcas o maior retorno energético possível, afirmam especialistas.



Segundo a LiveScience, as baleias assassinas sugam o fígado de outros tipos de tubarões, como os tubarões-azul e mako, na Austrália. Com o novo movimento das baleias assassinas na Austrália, os grandes tubarões brancos restantes fugiram para o leste para se protegerem das orcas.

Não está claro como as orcas aprenderam a extrair fígado de tubarões, mas elas são animais extremamente inteligentes e podem ensinar a novidade para as outras.

— As baleias assassinas são provavelmente o predador de primeira linha no oceano e provavelmente o único predador conhecido de tubarões branco — disse Miller à ABC Radio Melbourne.

