Conheça a semente que tem mais ômega 3 que o salmão e é melhor para a saúde

A- A+

Quando se fala em ômega 3, é comum pensar em salmão. E, como explica a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, alguns tipos de peixes são ótimas fontes desses tipos de ácidos graxos, mas não são os únicos. A alternativa vegetal é a semente de chia, rica em ômega 3.

Esse nutriente, composto por ácidos graxos, ajuda o corpo a realizar outras funções importantes, contribuindo, por exemplo, para a saúde do sistema cardiovascular, e a fortalecer os neurônios. O problema é que o organismo humano não o produz naturalmente, por isso ele precisa ser obtido através da alimentação.

As sementes de chia, segundo a Universidade Popular Autônoma de Puebla, no México, são obtidas da sálvia hispânica e proporcionam diversos benefícios à saúde. Eles têm sido usados desde os tempos pré-hispânicos. Por exemplo, a cultura asteca as utilizava para promover o fluxo de saliva, aliviar dores nas articulações e eliminar irritações na pele.

Hoje se sabe que elas possuem propriedades superiores a muitas outras sementes, pois fornecem maior quantidade de vitaminas, minerais, antioxidantes e outros nutrientes que o corpo necessita para funcionar. É por isso que estão relacionados a diversos benefícios como acelerar e prolongar a saciedade, reduzir os desejos entre as refeições e melhorar a digestão.

Mas voltando ao tema ômega 3, as sementes de chia possuem esse elemento, por isso promovem o sistema cardiovascular e circulatório, mantendo o colesterol no sangue sob controle. Na verdade, foi demonstrado que elas têm o índice deste nutriente mais alto em comparação com as sementes de linhaça e até mesmo com o salmão.



Para incorporar sementes de chia em sua dieta, basta colocar uma colher de sopa em um copo de água ou outro líquido, por exemplo suco de fruta, e deixá-las descansar por aproximadamente 10 minutos. Vai se formar uma espécie de gel, um terço da mistura deve ser separado e adicionado a dois copos de água, misturado e guardado na geladeira para consumo diário.

Lista de benefícios

Já se sabe que através das sementes de chia é possível aumentar o consumo de ômega 3 de forma econômica e simples. Mas por que é necessário que o corpo adquira quantidades suficientes desses ácidos graxos? Confira os benefícios:

Reduz triglicerídeos.

Reduz o risco de desenvolver batimentos cardíacos irregulares ou arritmias.

Reduz o acúmulo de placa bacteriana, substância formada a partir de gordura, colesterol e cálcio e que endurece e bloqueia as artérias.

Ajuda a baixar a pressão arterial.

Alguns estudos sugerem que este nutriente também pode ajudar a prevenir o câncer, tratar a depressão, inflamações e outras condições. Embora isso ainda esteja sob investigação.

Apesar dos benefícios, é importante ressaltar que o excesso de chia pode reduzir significativamente a pressão arterial, principalmente entre idosos que tomam medicamentos para pressão arterial. Seu consumo também não é recomendado para pessoas que tomam anticoagulantes.

Veja também

MUNDO Centenas de pessoas protestam em Cuba contra apagões e escassez de alimentos