A- A+

SAÚDE Conheça a técnica de militares americanos que promete fazer dormir em apenas dois minutos Método se tornou viral no TikTok, onde os usuários detalharam como aproveitar ao máximo as horas de sono e obter a energia necessária para o dia seguinte

Um bom descanso é um elemento fundamental para manter uma vida saudável e equilibrada, como alertam especialistas. A regra geral estipula uma média de 7 a 8 horas diárias de descanso, meta difícil em alguns casos, devido a circunstâncias rotineiras. Através das redes sociais, viralizou um método implementado pelos militares dos Estados Unidos que fará você adormecer em menos de dois minutos.

O método militar é uma técnica que se popularizou no Exército dos Estados Unidos e foi documentada no livro do treinador esportivo Lloyd Bud Winter, "Relax and Win: Championship Performance", publicado em 1981

A origem do método está na rotina dos soldados americanos, que procuravam descansar o máximo possível para não cometer erros no trabalho. Essa técnica se tornou viral no TikTok, onde os usuários detalharam em que consiste e incentivaram outras pessoas a implementar o método.

Como relaxar o corpo

Um fato importante para que o método militar seja eficaz é que ele deve ser praticado constantemente e, assim como a meditação, seus efeitos serão visíveis após cerca de um mês e meio, conforme detalhado. O objetivo principal será deixar a mente em branco e conseguir relaxamento enquanto a frequência cardíaca diminui.

O primeiro passo será chegar ao primeiro ponto de relaxamento, através da distensão dos músculos da face, incluindo a língua, desde a mandíbula até o interior da boca. Uma boa técnica consiste em tensionar todos primeiro e depois soltá-los aos poucos.

Agora é a vez dos ombros, que devem ser abaixados para liberar a tensão, até que as mãos fiquem paralelas ao corpo.





Ao se concentrar na respiração, seu peito relaxará, assim como suas pernas. Um pensamento que ajudará a deixar a mente em branco é imaginar que as extremidades do corpo são guiadas pela própria gravidade e de forma natural.

Podemos trazer à mente uma cena relaxante para relaxar todos os pensamentos, pelo menos por 10 segundos. Se não tiver sucesso, você pode repetir a frase “não pense” para si mesmo durante esse período.

Durante esses 10 segundos, o sono chegará até você e você mergulhará no descanso, embora às vezes o processo possa ser atrasado e levar até dois minutos.

Veja também

SAÚDE Picacismo: entenda a doença rara que faz as pessoas comerem móveis, vidro e cabelo