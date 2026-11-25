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SAÚDE Conheça a vacina contra o câncer da Fiocruz com a Universidade de Oxford, prevista para testes Fundação desenvolve dose contra o vírus Epstein-Barr (EBV) associado a alguns tipos de câncer, incluindo o linfoma de Hodkin

Nesta semana, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o Brasil pretende iniciar um estudo clínico de uma vacina terapêutica contra o câncer no primeiro semestre do ano que vem. Os testes vão ser conduzidos por meio de uma parceria entre instituições ligadas à Aliança Brasileira de Pesquisa em Câncer com a Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Padilha disse que "a expectativa é que, no primeiro semestre de 2027, possamos realizar o estudo clínico com Oxford, a Fiocruz, o A.C. Camargo e várias instituições do SUS que atuam no cuidado ao câncer, avaliando a tecnologia em pacientes brasileiros e adaptando-a à realidade do país”. O ministro e a pasta não detalharam, no entanto, qual vacina está sendo avaliada para testes no Brasil.

Ao Globo, a Fiocruz explicou que a parceria de Oxford com as instituições brasileiras é focada no desenvolvimento de uma dose contra o vírus Epstein-Barr (EBV) "associado a alguns tipos de câncer, incluindo o linfoma de Hodkin". "Diferentemente das vacinas profiláticas tradicionais, que têm o objetivo de impedir a infecção, a base desta iniciativa é ampliar respostas imunológicas específicas tendo como alvo células tumorais", esclarece.

De acordo com a fundação, a abordagem, ainda em fase inicial, envolverá duas frentes tecnológicas de ponta da Fiocruz. Uma é a plataforma ChAdOx, que utiliza um adenovírus para transportar o material que estimula o sistema imune. Essa é a tecnologia utilizada na vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, que foi produzida na Fiocruz.

Já a segunda plataforma é a de RNA mensageiro (mRNA), tecnologia inovadora que funciona como um manual de instruções e utiliza o próprio organismo como "fábrica" do material que, posteriormente, será reconhecido pelas células de defesa. A estratégia também foi usada contra o coronavírus.

"Enquanto a primeira poderá produzir os lotes do futuro candidato vacinal para estudos clínicos a partir da técnica de vetor viral, a segunda abordagem tem foco na avaliação de candidatos vacinais baseados em mRNA, em parceria com INCA e outros hospitais. A expectativa é de que, após o avanço das etapas da parceria, e mediante aprovação regulatória pela Anvisa, os estudos clínicos com pacientes possam ser realizados no Brasil", diz a Fiocruz.

A iniciativa integra a Aliança Brasileira de Pesquisa em Câncer, liderada pelo Ministério da Saúde, que envolve uma rede de hospitais e instituições como o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e o CT Vacinas, além da Fiocruz, por meio de Bio-Manguinhos.

"A ação é mais uma frente de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) envolvendo a capacidade de desenvolvimento e inovação de produtos estratégicos para atendimento das necessidades da população", diz a Fiocruz.

Como as vacinas para câncer funcionam

Essas vacinas são terapêuticas, ou seja, são criadas para auxiliar o tratamento de pacientes que já têm um diagnóstico de câncer ou evitar uma recorrência da doença. É diferente da vacina contra o HPV, por exemplo, que já é disponível no SUS e que previne a ocorrência de um primeiro tumor.

Esses novos imunizantes buscam estimular o sistema imunológico a reconhecer as células cancerígenas e, dessa forma, atacarem a doença. Isso porque o câncer tem uma característica de conseguir “se esconder” das células de defesa do corpo, um dos motivos pelos quais o organismo não consegue eliminá-lo sozinho.

Neste mês, resultados de uma vacina terapêutica contra o câncer na fase final dos estudos clínicos para tratamento da leucemia mieloide aguda (LMA), um dos tipos mais comuns e agressivos de câncer no sangue, mostraram que a dose aumentou a sobrevida dos pacientes e reduziu em 41% o risco de morte. A aplicação direciona o sistema imune para reconhecer e atacar a proteína WT1, encontrada em mais de 95% dos casos de LMA.

O imunizante, chamado galinpepimut-S, ou GPS, foi desenvolvido por pesquisadores do Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), nos Estados Unidos, e licenciado para a farmacêutica SELLAS Life Sciences Group, que conduziu os testes. A expectativa da SELLAS é submeter a dose para aprovação para uso nos EUA no primeiro semestre de 2027.

Outra dose avançada, também na etapa final dos estudos, é a contra o melanoma, tipo mais agressivo de câncer de pele, desenvolvida pelo laboratório americano Moderna. Essa aplicação tem o diferencial de ser individualizada: os pesquisadores identificam quais os melhores alvos do câncer de cada paciente e desenvolvem uma dose específica para atacar aquele tumor.

Além disso, a dose da Moderna, assim como outras oncológicas em desenvolvimento pela farmacêutica americana e pela alemã BioNTech, utilizam a tecnologia de RNA mensageiro, que é facilmente adaptável e se mostrou altamente eficaz com as vacinas contra a Covid-19. Nos testes de fase 3, a vacina cortou pela metade o risco de morte ou recorrência do melanoma.

A iniciativa integra a Aliança Brasileira de Pesquisa em Câncer, liderada pelo Ministério da Saúde, envolvendo uma vasta rede de hospitais e instituições como o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e o CT Vacinas, além da Fiocruz, por meio de Bio-Manguinhos. A ação é mais uma frente de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) envolvendo a capacidade de desenvolvimento e inovação de produtos estratégicos para atendimento das necessidades da população.

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