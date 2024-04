A- A+

acidente Conheça as histórias das vítimas do acidente envolvendo um ônibus na Bahia Veículo, que viajava rumo a Porto Seguro, tombou na altura do município de Teixeira de Freitas

Há apenas um mês, Cléa Conceição de Faria, 74 anos, e Válter Nery, 84 anos, oficializaram o relacionamento. Viúvos, eles vislumbraram um no outro a chance de, mesmo idosos, viver uma história de amor e superar a tristeza de perder seus companheiros de vida. Ele abraçou o hobby da nova namorada de desbravar e conhecer novos lugares. Juntos, partiram com um grupo de amigos do Rio para passar cinco dias nas famosas praias paradisíacas de Porto Seguro, na Bahia. O sonho, no entanto, foi interrompido a 200 km do destino: o ônibus fretado por eles sofreu um acidente na BR-101. Nove pessoas morreram, entre elas, o novo casal, e 23 ficaram feridas.

O veículo bateu em um barranco e tombou na rodovia na altura do município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 04h45, quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, mas já descobriu que o motorista trafegava a 100km/h, velocidade acima do permitido para a rodovia, de 90km/H.

Cléa Conceição de Faria

A aposentada Cléa Conceição de Faria, de 74 anos, morava em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Mulher de muita fé, Cléa tinha o costume de ir com a igreja com a família, sair com as amigas e ficar com os netos e bisneto. Fazia parte do grupo de ginástica do Parque Leopoldina, e ganhou um concurso para ser princesa da turma. Desde que o ex-marido faleceu, descobriu exploradora e conhecer novos lugares era motivo de alegria. Por isso, se programou há cerca de seis meses para desbravar a cidade na Bahia. Ela "é quem animava todo o ônibus e passeio que tinha", lembra a filha Claudia Faria.

Válter Nery

Válter Nery tinha 84 anos e estava há um mês namorando Cléa Faria, com quem ele deu início ao hobbie de viajar e conhecer lugares novos. Eles oficializaram a relação no aniversário da matriarca da família. Essa era a segunda viagem de Válter, que também era aposentado.

Maria José Sinfrônio

Maria José Nicomedes Sinfrônio, moradora de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Conhecida como Dona Zezé, ela fazia parte da igreja Nova Vida do bairro.

Regina Maura Feitosa

"Alegre e simpática" é como definiram alguns amigos da professora de literatura aposentada Regina Maura Feitosa. Ela gostava de carnaval, e era conhecida entre os integrantes da escola de samba do coração, a Mocidade Independente de Padre Miguel. Na última terça-feira, Regina completou 70 anos com uma festa de aniversário. A sobrinha de consideração, Verônica Cristine da Cunha, recebeu uma mensagem da tia às 2h da madrugada desta quinta-feira: "Estou bem, estou chegando em São Mateus", dizia Regina, que deixa dois filhos e cinco netos.

"Essa viagem ia ser em fevereiro. Cancelaram e adiaram para esta quarta-feira. Gostava de passear, teatro, sítio, cinema. Para mim é mentira. Ela é tia do meu marido, mas era como se fosse uma mãe para a gente, tinha um carinho muito grande. Ela mandou mensagem para mim às 2h da manhã. Eu estou sem acreditar" disse Verônica.

Conceição Maria dos Santos Rangel

Conceição, de 58 anos, fazia parte do grupo de aposentados que participava da excursão para Porto Seguro. Moradora de Belford Roxo, ela foi retirada com vida do ônibus, mas morreu durante uma cirurgia.

Irapuã de Azevedo e Vera Lúcia

O casal viajava pela primeira vez com o grupo de excursão. Ambos foram socorridos, mas morreram no hospital

O acidente

Ao Globo, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas confirmou que foram recebidos 24 feridos no Hospital Municipal, dentre eles, seis foram encaminhados para cirurgia. Uma das vítimas, em "estado gravíssimo", morreu na unidade, totalizando nove óbitos.

Operado pela empresa Ricardo & Moab Viagens e Turismo Ltda (RM Viagens e Turismo), o ônibus partiu do Rio de Janeiro, do bairro da Penha, às 13h de quarta-feira, com 32 passageiros e dois motoristas, que ficaram ilesos. A previsão era chegar em Porto Seguro, às 9h desta quinta. A capacidade do veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, era de 44 passageiros.

Na volta, o veículo deixaria a cidade do extremo sul da Bahia às 14h30 de segunda-feira, com previsão de chegada ao Rio de Janeiro, às 10h de terça. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 04h45, quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo caiu em uma vala e tombou.

