Conheça as máfias italianas que viraram fenômeno mundial

A- A+

O mafioso Matteo Messina Denaro, capturado em janeiro após passar 30 anos foragido, morreu em um hospital no centro da Itália, segundo anúncio das autoridades locais nesta segunda-feira. O italiano de 61 anos foi um dos criminosos mais cruéis da Cosa Nostra, máfia que está entre as mais conhecidas no país, e que foi representada nos filmes da saga “O Poderoso Chefão”.

Apelidado de “Diabolik”, Denaro era descrito como um homem “extremamente perigoso”. Considerado um dos chefes da Cosa Nostra, ele sofria de câncer de cólon — e recebeu atendimento durante seu período como fugitivo, decisão que chamou a atenção das autoridades. O criminoso era tratado na penitenciária de segurança máxima de L’Aquila antes do agravamento de seu quadro de saúde.

Imagem divulgada pela polícia italiana mostra Matteo Messina Denaro, chefão da massa, após ser detido. Reprodução/AFP

O poder das máfias italianas está no controle e na exploração de áreas e comunidades. Nesse cenário, elementos importantes são os conceitos de família, poder, respeito e território. De acordo com a Europol, agência europeia de inteligência, elas são capazes de manipular eleições e até mesmo infiltrar seus membros em cargos administrativos fora dos territórios que controlam. Nesse sentido, elas operam globalmente.

Saiba quais são os nomes mais conhecidos do crime organizado na Itália:

Máfia siciliana: Cosa Nostra

A Cosa Nostra (“Coisa Nossa”) é baseada em clãs familiares. Também conhecida como Máfia, a sociedade criminosa começou a se desenvolver na primeira metade do século XIX na Sicília, Itália, e chegou a ter um núcleo nos Estados Unidos. A organização ficou famosa pelo “omertá”, um código de silêncio que demonstra lealdade total. Quem não cumpre, é considerado traidor e pode ser torturado ou morto —e a punição pode ser estendida à família inteira.

Último padrinho da Máfia, Denaro teria continuado a dar ordens a seus subordinados por meio de um sistema peculiar. Para se manter invisível por todos esses anos, ele enviava e recebia recados por meio de papéis dobrados em tamanho muito pequeno. Com linguagem criptografada, os bilhetes passavam pelas mãos de vários “carteiros”. O esquema ficou conhecido como “pizzini” (pizzas, em tradução literal) e foi desmantelado em 2015 pelo Ministério Público de Palermo.

A Máfia ganhou espaço nos Estados Unidos ao tornar-se uma força do crime organizado em Chicago e Nova York. Na década de 1920, durante o período em que a bebida alcóolica foi proibida no país, a Casa Nostra acumulou bastante poder. Nos últimos anos, seus principais negócios foram tráfico de drogas, despejo ilegal de lixo tóxico e lavagem de dinheiro. De acordo com dados do FBI, estima-se que a organização e outros três grandes grupos — Camorra, ‘Ndrangheta e a Sacra Corona Unita — tenham cerca de 25 mil membros ao todo.

À “BBC”, Anna Sergi, que é pesquisadora da Universidade de Essex, no Reino Unido, ressaltou que esses dados são apenas estimativas, uma vez que são “organizações secretas com membros secretos”.

Máfia calabresa: 'Ndrangheta

O nome ‘Ndrangheta vem do grego “andragathia”, que significa coragem e lealdade. O grupo se estabeleceu como a máfia mais poderosa da Itália, posto que mantém até hoje. Com operações em todos os continentes do mundo, o grupo fatura cerca de US$ 60 bilhões por ano (R$ 297,5 bilhões). A fonte deste dinheiro é principalmente a cocaína. A organização é dominante no mercado mundial, e é estimado que cerca de 80% do tráfico de drogas na Europa seja controlado por ela.

Em 2019, uma operação internacional conjunta da Itália, Alemanha, Suíça e Bulgária prendeu 335 suspeitos ligados ao grupo. Entre eles, advogados, contadores e até ex-parlamentares. Todos eram membros ou conectados com a família Mancuso, um dos 150 clãs que compõem a organização. As acusações contra os detidos incluem homicídio, extorsão e tráfico de drogas. Em março deste ano, outros 61 supostos membros também foram presos.

Máfia napolitana: Camorra

A Camorra é uma organização criminosa italiana aliada à Máfia. O grupo teve início em meados do século XVII, e hoje seus membros mais influentes estão concentrados em Nápoles e Caserta. A estrutura é dividida em grupos individuais conhecidos como “clãs”. Cada chefe deve liderar um “clã”, e pode acumular de dezenas até centenas de afiliados — e, uma vez que eles agem de maneira independente, também são mais propensos a entrarem em guerras entre si.

Como principal negócio, a Camorra lida com o tráfico de drogas. Além disso, o grupo recebe dinheiro de extorsão de empresas de construção, firmas de descarte de lixo tóxico e da indústria têxtil. A atuação da organização foi documentada pelo jornalista italiano Roberto Saviano, que escreveu o livro “Gomorra”. Há anos ele vive com a proteção de guarda-costas por ter recebido diversas ameaças de morte.

Veja também

DEFENSORIA PÚBLICA "Precisamos de uma reforma administrativa", afirma o defensor público-geral de PE, Henrique Seixas