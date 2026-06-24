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EDUCAÇÃO Conheça as ovas regras para formação de professores Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou nesta terça-feira as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para Pedagogia e licenciaturas

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou nesta terça-feira as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para formação inicial de professores com a obrigatoriedade do ensino de "recursos de inteligência artificial" e uma regra que flexibiliza o decreto do Ministério da Educação para a educação à distância em cursos de graduação (EAD).

De acordo com o decreto, publicado no ano passado, a Pedagogia e as licenciaturas poderiam ser oferecidas no formato semipresencial, assim como cursos de Saúde, com exceção de Medicina, Enfermagem, Psicologia e Odontologia — que só podem presenciais. Essa regra prevê 50% de aulas presenciais; 20% de aulas síncronas mediadas, como aulas on-line ao vivo; e o restante à distância.

As DCNs, no entanto, se sobrepõem ao decreto. Na nova regra criada pelo CNE, os cursos de Pedagogia e as licenciaturas poderão funcionar com metade da carga horária presencial e o restante à distância. Apenas as instituições que não conseguirem atingir a nota 3 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), avaliação que mede a qualidade dos cursos de ensino superior do país com uma escala de 1 a 5, em dois ciclos seguidos serão obrigadas a ter pelo menos 20% das aulas em atividades síncronas mediadas.





Na avaliação de integrantes do conselho, o texto aprovado foi o consenso possível após uma intensa pressão de grupos econômicos para a flexibilização das regras definidas pelo decreto do MEC para EAD no ano passado. De acordo com o jornal "Folha de S. Paulo", uma minuta seria votada em maio liberando 40% de aulas presenciais. No entanto, a repercussão ruim dessa versão fez com que a análise fosse adiada.

As regras aprovadas nesta terça-feira agora terão a redação finalizada pelo CNE e serão encaminhadas para o Ministério da Educação (MEC), que precisa homologar a decisão. Só depois disso ela passa a valer.

Outra novidade do texto é a inclusão da obrigatoriedade de inteligência artificial entre os componentes que os futuros professores devem aprender. De acordo com texto, é preciso "desenvolver competências para a integração crítica, ética, inclusiva e pedagogicamente orientada das tecnologias digitais, da educação midiática e dos recursos de inteligência artificial nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação".

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