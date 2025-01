A- A+

guerra Conheça as três primeiras reféns do Hamas que podem ser libertadas em acordo de cessar-fogo Autoridades israelenses confirmaram ter recebido lista do Hamas, e trégua entrou em vigor em Gaza

Três mulheres devem ser os primeiros reféns libertados, neste domingo (19), depois de um acordo firmado entre Israel e Hamas. Os gabinetes de Segurança e ministerial israelenses aprovaram, na sexta-feira, um acordo de trégua com o grupo terrorista Hamas que prevê inicialmente a soltura de 33 cativos e centenas de prisioneiros palestinos, bem como a entrada de ajuda humanitária na região.

"Israel recebeu a lista de reféns que devem ser libertados hoje", disse o Gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, em comunicado. Tel Aviv disse anteriormente que o cessar-fogo seria adiado até que recebesse os nomes.

Até então, Israel disse que ainda estava atacando no enclave porque com o grupo terrorista Hamas ainda não havia entregado os nomes dos reféns a serem libertados no domingo. O Hamas disse que o atraso foi técnico.

Conheça as três primeiras reféns a serem libertadas:

Doron Steinbrecher: 31 anos, Veterinária, morava em um apartamento no kibutz Kfar Aza. Foi sequestrada no local e chegou a encaminhar uma mensagem de voz aos amigos, por volta de 10h30 do dia 7 de outubro, antes de ser levada para o enclave palestino: “Eles chegaram, eles me pegaram

Emily Damari: 38 anos, tem nacionalidade britânica-israelense. Foi sequestrada no kibutz Kfar Aza. Sua mãe, Mandy, disse em um evento memorial em Londres, no dia 6 de outubro de 2024, que reféns libertados disseram ter tido contato com Emily no cativeiro, informou a BBC.

Romi Leshem Gonen: 24 anos, Foi sequestrada durante o ataque ao festival de música Supernova. Segundo a BBC, ela estava no celular com a mãe, Merav Leshem Gonan, enquanto tentava fugir. Ela teria implorado por ajuda depois de ter sido baleada, contou a mãe à rede britânica. O celular da jovem foi localizado no enclave palestino, segundo a ABC News. Merav discursou no Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho quando apelou pela ajuda internacional para libertar os reféns.

