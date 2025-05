A- A+

SAÚDE Conheça cereal que melhora a memória, cuida dos ossos e retarda o envelhecimento cerebral De tamanho pequeno, mas com grande potencial nutritivo, esse alimento pertence à mesma família botânica da quinoa

A memória é essencial para a vida diária. Com o passar dos anos, o processo natural de envelhecimento pode afetar seu desempenho. Diante desse cenário, manter hábitos saudáveis, principalmente por meio da alimentação, torna-se fundamental para a preservação de suas funções. Nesse sentido, surge um cereal que, pela sua riqueza nutricional, pode se tornar um aliado para manter a saúde do cérebro e retardar o declínio cognitivo.

Kañiwa, também conhecida como cañihua, é uma semente andina que tem sido historicamente cultivada por povos indígenas do Peru e da Bolívia. De tamanho pequeno, mas com grande valor nutricional, esse alimento pertence à mesma família botânica da quinoa: as Amaranthaceae, que inclui cerca de 160 gêneros e 2.400 espécies.

Uma de suas vantagens em relação à quinoa é que ela não contém saponinas, substâncias responsáveis pelo seu sabor amargo, por isso não precisa ser lavada antes do preparo. Isso o torna uma opção prática para incorporar em diversas receitas.







Propriedades nutricionais excepcionais

Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade da União Peruana, "é uma verdadeira joia nutricional" porque contém os nove aminoácidos essenciais que o corpo precisa para funcionar corretamente.

Sua composição nutricional o torna um aliado do sistema nervoso e da saúde do cérebro. Graças ao seu teor de vitamina B, ferro e antioxidantes, este cereal contribui para o funcionamento saudável do cérebro, promovendo a concentração, a clareza mental e prevenindo o declínio cognitivo.

Esses nutrientes ajudam a proteger as células neuronais dos danos oxidativos, um fator-chave no envelhecimento do cérebro, e auxiliam na produção de neurotransmissores essenciais para a memória.

Por não conter glúten, o kañiwa é ideal para pessoas com doença celíaca. Seu consumo também contribui para prolongar a sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o peso corporal e reduzir os riscos de distúrbios metabólicos.

Benefícios para o corpo

Ele atua como agente preventivo para algumas condições, como doenças cardiovasculares, graças ao nivelamento dos triglicerídeos e anemia, devido ao seu alto teor de ferro. Ele também contém cálcio, essencial para a força dos ossos, e magnésio, um mineral essencial para mais de 300 reações bioquímicas no corpo. Este último está envolvido em processos como a mineralização óssea e a ativação da vitamina D, essencial para a absorção adequada do cálcio.

Consumo responsável

Embora seja um alimento altamente benéfico, seu alto teor de fibras pode causar desconforto intestinal se consumido em grandes quantidades.

Como incorporar kañiwa em sua dieta diária

Este cereal versátil permite múltiplas formas de consumo. Algumas das alternativas mais comuns são:

Sementes cozidas: podem ser preparadas como quinoa e usadas em ensopados, saladas ou como acompanhamento.

Sementes torradas: Elas conferem um sabor de nozes e podem ser adicionadas a iogurtes, vitaminas, cereais ou saladas.

Farinha de Kañiwa: usada em panificação, doces, empanados e milkshakes.

Bebidas: Você pode fazer uma infusão quente semelhante ao leite com chocolate ou uma bebida refrescante com água e kañiwa torrado.

Saladas: Sejam torradas ou cozidas, as sementes combinam bem com vegetais, frutas e outros ingredientes.

Ensopados e sopas: podem ser utilizados como ingrediente em preparações quentes.

Panificação: A farinha de Kañiwa pode substituir parcialmente a farinha de trigo em receitas de pão, biscoitos e bolos.

