A- A+

SAÚDE Conheça chá, com só dois ingredientes, "perfeito" para relaxar e ter "bons sonhos" Sono é uma necessidade essencial para a saúde física e mental, por isso é importante adotar hábitos que promovam um melhor descanso

O mundo das infusões oferece uma grande variedade de opções dependendo das necessidades de cada pessoa. Desde bebidas digestivas e purificantes até aquelas que fornecem energia, o consumo de chá é uma prática milenar presente em diversas culturas. Dentro desse universo de possibilidades, há uma infusão que se destaca pela capacidade de promover o relaxamento e melhorar a qualidade do descanso noturno.

O sono é uma necessidade essencial para a saúde física e mental, por isso é importante adotar hábitos que promovam um melhor descanso. Para isso, existem diferentes estratégias, como meditação, leitura ou música relaxante. Há também quem opte por exercícios de respiração, alongamentos ou até mesmo um banho quente antes de dormir.





Entre as diferentes opções, destacam-se as infusões com efeitos relaxantes. O chá de canela se destaca por suas propriedades. Seu sabor doce faz dela uma alternativa agradável ao paladar, mas o que mais se destaca é sua capacidade de reduzir o estresse e promover um descanso profundo.

Água de goiaba com canela — Foto: Freepik

A canela vem da casca da árvore Cinnamomum, nativa de regiões como Sri Lanka, Índia e China. Durante séculos, esta especiaria tem sido usada na medicina tradicional devido aos seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e relaxantes. Atualmente, um dos seus benefícios mais conhecidos é a capacidade de reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que contribui para um estado de calma propício para um sono melhor, de acordo com um estudo publicado no PubMed Central.

Além disso, a canela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando flutuações que podem atrapalhar o sono. Seu efeito anti-inflamatório também ajuda a relaxar os músculos, facilitando assim um descanso mais profundo.

Além de promover o sono, a bebida oferece outros benefícios à saúde. Sua capacidade de melhorar a digestão e aliviar o desconforto estomacal o torna uma excelente escolha após as refeições. Também fortalece o sistema imunológico graças ao seu alto teor de antioxidantes, que protegem as células dos danos oxidativos. Também promove a circulação sanguínea e ajuda a manter um metabolismo equilibrado.

Como preparar chá e qual melhor momento para tomá-lo

Preparar esta infusão é um processo simples. Você só precisa ferver uma xícara de água e adicionar um pedaço de canela ou uma colher de chá de canela em pó. Depois, deixe descansar por 5 a 10 minutos. Para realçar seu sabor e benefícios, você pode adoçá-lo com mel ou adicionar uma rodela de limão.

Para obter o melhor efeito relaxante, recomenda-se tomá-lo de 30 a 60 minutos antes de dormir. Dessa forma, o corpo terá tempo suficiente para absorver suas propriedades e entrar em um estado de calma que promove o descanso.

Outras infusões que promovem o repouso

Para quem deseja explorar outras opções naturais que contribuam para o relaxamento, existem diferentes infusões que podem ser úteis. Segundo o portal Healthline, alguns dos mais recomendados são:

Chá de camomila: conhecido por suas propriedades calmantes e digestivas

Chá de valeriana: um poderoso relaxante natural

Chá de lavanda: ideal para aliviar o estresse e a ansiedade

Chá de maracujá: ajuda a combater a insônia naturalmente

Chá de erva-cidreira: promove relaxamento e reduz a tensão nervosa.

Veja também