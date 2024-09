Conheça duas condições para que o café seja considerado um alimento saudável

A- A+

O café é uma das bebidas mais populares do mundo, valorizado não só pelo seu sabor e capacidade de nos manter acordados, mas também pelos seus potenciais benefícios para a saúde. No entanto, de acordo com um médico da Universidade de Harvard, para que o café seja verdadeiramente saudável, seu preparo deve atender a duas condições-chave que a maioria das pessoas frequentemente ignora.

Saurabh Sethi, especialista em Gastroenterologia, com formação pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Stanford, destaca que a bebida tem benefícios para órgãos como cérebro, intestino e fígado, graças aos seus polifenóis. Além disso, ele alerta sobre dois erros comuns: adicionar açúcar e não optar pelo café orgânico, fatores que prejudicam a saúde se não forem corrigidos.





O café, em sua forma pura, contém antioxidantes e outros compostos benéficos que podem reduzir o risco de doenças crônicas, mas esses benefícios são anulados quando a bebida é carregada de açúcares. Por isso, o especialista afirma que adicionar açúcar ao café aumenta o nível de glicose no sangue, o que por sua vez aumenta a inflamação, fator que pode afetar negativamente o organismo.

Saurabh Sethi sugere optar por adoçantes naturais, como a estévia, evitando aqueles que contenham eritritol, aditivo não recomendado para a saúde.

Outro ponto fundamental para o gastroenterologista é a qualidade do café. O médico alerta que o café convencional costuma estar carregado de agrotóxicos, o que o torna uma opção menos saudável. Embora o café orgânico possa ser mais caro, Sethi recomenda esta alternativa ou optar pelos grãos de café naturais, que são menos prejudiciais que as versões processadas.

Qual a relação entre café e refluxo?

Sethi explica que evitar o café por problemas de refluxo ou acidez é um erro. Ele recomenda optar por um café torrado escuro, que tem menos cafeína e é mais agradável ao estômago. Além disso, ele ressalta que adicionar leite ou creme pode reduzir a acidez do café, já que proteínas e gorduras atuam como "tampões", facilitando a digestão para pessoas sensíveis.

O consumo regular do café pode trazer benefícios como redução do risco de doenças cardiovasculares, melhora da memória e proteção contra certos tipos de câncer.

