Tecnologia Conheça ferramentas para identificar quando texto é escrito com uso de Inteligência Artificial Conhecimento é importante para educadores, editores e outros profissionais

A proliferação de textos gerados por inteligência artificial tem levantado questões sobre como identificar se um texto foi produzido por uma máquina. Essa preocupação cresce em um contexto em que os modelos de linguagem são capazes de produzir conteúdo coerente, embora muitas vezes não tenham a autenticidade e a criatividade inerentes aos seres humanos.

Esse tipo de conhecimento é essencial para educadores, editores e outros profissionais cujo trabalho diário gira em torno do uso da palavra escrita como ferramenta principal, especialmente em uma era em que os chatbots podem simular efetivamente a estrutura da fala, mas nem sempre sua profundidade ou intenção comunicativa genuína.

É importante lembrar que essa tecnologia depende de uma grande quantidade de dados e poder computacional, o que lhe permite executar operações para fornecer algo que, estatisticamente, seja aceitável para o pedido feito. Entretanto, o resultado produzido não é original nem isento de erros típicos desse tipo de máquina, conhecidos como "alucinações", ou seja, erros de suas fontes que podem ser replicados em seus produtos.





Portanto, é importante saber se um texto foi escrito com IA. Embora para educadores em contato diário com seus alunos o monitoramento possa ser suficiente para saber se a estrutura de um texto não corresponde às entregas anteriores, também existem ferramentas tecnológicas para saber se um texto foi criado com IA.

Uma dessas ferramentas se chama Detect GPT e foi criada para calcular a porcentagem de texto que foi criado com inteligência artificial, ou até mesmo detectar se é plágio.

Como usar o Detect GPT para detectar textos com IA?

Em seu site oficial, o Detect GPT exibe uma caixa onde você pode colar texto que se presume ser plagiado ou feito por IA. Para utilizá-lo, o usuário deve criar uma conta dentro da plataforma. Então, uma vez compartilhado o texto, essa ferramenta gera a porcentagem de possibilidades de que um texto tenha sido criado com tecnologia, destacando também os trechos onde há mais ou menos certeza. Abaixo das porcentagens, ele também adiciona a “confiança” com que pode dizer se um texto é feito por IA ou não.

Para que o Detect GPT funcione corretamente, o texto deve ter no máximo 5000 caracteres. Outro serviço que a plataforma oferece é um certificado de que os próprios textos não foram criados com IA, o que pode ser útil para quem quer oferecê-lo com a garantia de que são eles quem estão por trás das palavras.

GPTZero, outra ferramenta para detecção de textos com IA

Outro aplicativo web para detectar se um texto foi escrito por um humano ou uma inteligência artificial é o GPTZero, amplamente utilizado por veículos de comunicação, educadores e universidades ao redor do mundo.

Este serviço é gratuito por 30 dias para usuários registrados. Conforme destacado no site oficial, seu modelo, que também funciona com textos de até 5.000 caracteres, “é especializado em detectar conteúdo dos modelos ChatGPT, GPT 4, Gemini, Claude e LlaMa”.

Entre suas capacidades está a de apontar termos, parágrafos e um balanço do que pode ser gerado pela IA dentro do texto. Os educadores também podem vincular esta ferramenta a plataformas como Canvas, Moodle e Google Classroom.

