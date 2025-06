Conheça fruta que alivia o peso do estômago e ajuda a limpar o sistema digestivo

A- A+

Gastrite, uma inflamação do revestimento do estômago, pode causar sintomas incômodos, como dor abdominal, náusea e perda de apetite. Embora existam tratamentos médicos, alguns alimentos também podem oferecer alívio. Uma delas é uma fruta tropical muito consumida no mundo todo: o coco.

Ele é altamente benéfico para pessoas que sofrem de gastrite. Sua contribuição nutricional inclui minerais essenciais como magnésio, fósforo, cálcio e potássio, além de uma quantidade considerável de fibras. Esses componentes fazem dele um aliado do sistema digestivo.

As fibras do coco ajudam a aliviar o peso do estômago e promove o trânsito intestinal, enquanto seus minerais ajudam a manter o equilíbrio eletrolítico. Seu leve efeito laxante também pode ajudar a limpar o sistema digestivo, o que pode se traduzir em uma sensação de alívio geral para pessoas com distúrbios estomacais.

Formas de consumo recomendadas

O coco pode ser consumido de diversas maneiras, o que o torna uma fruta versátil. As apresentações mais comuns são água de coco e óleo de coco. Em ambos os casos, os especialistas recomendam moderação para evitar efeitos adversos.

Água de coco: Sugere-se consumir um copo, uma ou duas vezes ao dia. Esta bebida natural ajuda a acalmar náuseas, hidrata a pele, alivia cólicas e ajuda a regular a função renal. Além disso, pode ser útil no controle de peso.

Óleo de coco: Recomenda-se tomar uma colher de sopa por dia, de preferência em jejum. O óleo pode ajudar a proteger o revestimento do estômago, melhorar a digestão e agir contra certas bactérias intestinais. No entanto, seu consumo deve ser feito com cautela e, se possível, sob orientação médica, pois o consumo excessivo pode causar cólicas ou desconfortos digestivos devido ao seu teor de potássio e açúcar natural.

Benefícios adicionais do coco

Além dos seus efeitos positivos na gastrite, o coco oferece uma série de benefícios adicionais à saúde:

Efeito saciante: retarda a digestão e reduz a sensação de fome.

Apoio para mulheres que amamentam: O óleo de coco pode ajudar na produção e na qualidade do leite materno.

Fortalecimento ósseo: melhora a absorção de cálcio e magnésio, essenciais para a formação dos ossos e dentes.

Propriedades antimicrobianas: O óleo tem efeitos antifúngicos e antibacterianos, úteis no tratamento de infecções digestivas, como as causadas pela Helicobacter pylori , bem como em casos de síndrome do intestino irritável e síndrome do intestino permeável.

Energia e metabolismo: Fornece energia rápida, estimula a função da tireoide e contribui para a redução da gordura corporal, além de promover o desenvolvimento muscular.

Controle da glicose: Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, o que o torna útil para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolvê-la.

Quais frutas você deve comer se tiver gastrite?

Quando diagnosticadas com gastrite — uma inflamação do revestimento do estômago que pode se manifestar com sintomas como dor abdominal, azia, náusea ou inchaço — muitas pessoas acreditam que devem eliminar completamente certos grupos de alimentos, especialmente frutas e vegetais.



No entanto, essa é uma percepção equivocada. Segundo especialistas do Centro Médico-Cirúrgico de Doenças Digestivas (CMED), algumas frutas não são apenas toleráveis como também podem auxiliar na recuperação gástrica graças às suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas.

Entre os mais recomendados estão:

Maçã;

Mamão; e

Banana.

Essas frutas têm um efeito antiácido natural que ajuda a reduzir a azia e protege a mucosa digestiva . As maçãs também são ricas em pectina, uma fibra solúvel que ajuda a regular o trânsito intestinal e protege o revestimento gástrico.

Os médicos Guerra e Freire, cirurgiões gerais e digestivos do CMED, também incluem nesta lista outras frutas benéficas para pacientes com gastrite, tanto aguda quanto crônica. São elas: melancia, melão, pera, caqui e abacaxi. Seu alto teor de água e perfil nutricional suave auxiliam na digestão e reduzem a irritação gástrica . Especialistas ressaltam que é preferível escolher frutas maduras.



Durante o processo natural de amadurecimento, eles transformam o amido em açúcares simples, tornando-os mais fáceis de digerir. Eles também são menos propensos a produzir gases, reduzindo assim a sensação de inchaço que geralmente acompanha episódios de gastrite.



Embora as frutas sejam um componente essencial, os médicos recomendam manter uma dieta completa e equilibrada. Vegetais e leguminosas, por exemplo, fornecem alto valor nutricional e ajudam a reparar tecidos inflamados. Além disso, proteínas de alta qualidade, como carnes brancas, peixes e ovos, de preferência grelhados, devem ser incluídas na dieta , assim como carboidratos de queima lenta, que são mais fáceis de digerir.



Quanto às gorduras, é aconselhável priorizar aquelas consideradas saudáveis, como as do azeite de oliva. A hidratação adequada também é essencial para o bom funcionamento digestivo e a recuperação de uma irritação estomacal.

