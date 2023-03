Conheça Liz, bebê macaco de espécie em extinção que é a nova moradora do Parque Dois Irmãos

A- A+

O Parque Estadual Dois Irmãos, localizado no bairro de mesmo nome na Zona Norte do Recife, acolheu Liz, bebê macaco da espécie em risco de extinção bugio-de-mãos-ruivas (Allouata belzebul), que nasceu no zoo em 16 de fevereiro. Ela é a mais nova moradora do parque.

A pequena primata é fruto de animais resgatados da criação humana e que não possuem condições de voltar à natureza, segundo Dois Irmãos.

Rejeitada por sua mãe, a filhote está sob os cuidados da bióloga Fernanda Justino, que acompanha Liz diariamente, além de alimentá-la de duas em duas horas.

Diferente de seus pais, a bebê Liz pode ter uma chance de ser solta e voltar para a natureza. Por isso, ela tornou-e uma esperança para a sua espécie em vulnerabilidade. Sob a ameaça de extinção, há apenas 500 macacos da espécie no Brasil.

Espécie

De acordo com o parque, os macacos bugio-de-mãos-ruivas são muito conhecidos por serem animais dóceis e também por terem uma potente vocalização que chega a até 5 quilômetros. "Essa potência está relacionada ao osso em formato de cálice que eles possuem na garganta, chamado de hioide modificado", explica o zoo.

Também conhecida como guariba, a espécie é muito importante para o ecossistema, pois se alimentam praticamente apenas de folhas, o que diminui a competição com outros macacos. Além de serem animais que médio porte que ficam no alto das matas, alimentando-se de sementes que ao caírem germinam no solo.

