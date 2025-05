A- A+

MUNDO Conheça "nave-mãe", aeronave militar da China que pode transportar até seis toneladas de munição Apresentado no Salão Aeroespacial de Zhuhai em 2024, modelo impressionou por capacidade de 'lançar enxames de drones menores e munições flutuantes no ar'

A China está perto de pôr em condições de uso o seu mais novo veículo aéreo não tripulado (unmanned aerial vehicle, ou UAV), conhecido como Jiu Tian ou "High Sky". A aeronave está sendo preparada para sua primeira missão, que deve ocorrer ainda antes do fim de junho, segundo o South China Morning Post, sendo considerado um marco significativo no avanço da capacidade militar do país.

A emissora estatal do país, CCTV, confirmou, nesta segunda-feira, o planejamento do voo em breve, que, quando for realizado, "dará início a uma série de testes operacionais antes que a aeronave seja formalmente adotada pelo Exército" da China.





O modelo já havia sido apresentado no Salão Aeroespacial de Zhuhai em novembro de 2024 e impressionou por sua capacidade de atuar como uma "nave-mãe", "capaz de lançar enxames de drones menores e munições flutuantes no ar, aumentando significativamente o alcance de combate e a versatilidade estratégica da China".

A aeronave tem envergadura de 25 metros, pode decolar com até 16 toneladas de munição (seis delas apenas em carga de drones) e tem autonomia de até 7 mil km. Vídeos que simulam a operação do Jiu Tian mostram como ele pode liberar cerca de 100 drones kamikazes a partir de compartimentos duplos alocados nos dois lados da sua fuselagem.

Essa novidade do modelo permitiria ataques coletivos coordenados. Além disso, a expectativa é a de que a UAV também possa contornar os sistemas tradicionais de defesa aérea usados em todo o mundo. O modelo é internacionalmente visto como um concorrente dos americanos RQ-4 Global Hawk e MQ-9 Reaper.

Ainda segundo a publicação, a ideia do governo chinês é usar o veículo também para finalidades não militares, como controle de fronteiras, vigilância marítima, resgate de emergência e monitoramento ambiental.

De acordo com o South China Morning Post, o Jiu Tian foi desenvolvido pela estatal Aviation Industry Corporation of China (AVIC) e fabricado pela Xian Chida Aircraft Parts Manufacturing e será mais uma aeronave adicionada "à crescente frota de drones da China, que já inclui modelos avançados como o CH-7 e o antissubmarino Wing Loong-X".

