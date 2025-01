Conheça nove alimentos que ajudam a relaxar

A- A+

Levar a vida com mais leveza é um dos desejos mais comuns nessa época do ano. Mas a vontade não se limita às simples promessas da virada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de ansiedade. Um mais recente feito pela Universidade de São Paulo (USP) confirmou que, em uma lista de 11 países, o Brasil lidera com mais casos de ansiedade com quase 65% dos entrevistados.

Outra pesquisa desenvolvida em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) fez a mesma constatação. De acordo com os pesquisadores, 40,4% dos brasileiros participantes do estudo se sentiam frequentemente tristes ou deprimidos, e 50,6% relataram estar constantemente ansiosos ou nervosos durante a pandemia.





Segundo estudos feitos pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, entretanto, uma das principais medidas para conter e driblar o mal do século começa em casa, mais precisamente na mesa com alguns alimentos. Confira quais são:

Cúrcuma

Nativa do sul da Ásia, é um dos suplementos alimentares que mais crescem no mundo. A especiaria natural é usada nas feridas para combater infecções, empregada junto ao leite, ajuda a acalmar a mente e pintá-la na entrada de novas casas é dar as boas-vindas à prosperidade. É conhecida justamente pelos seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios e ajuda em outra série de problemas como: colesterol alto, rinite alérgica, depressão, gengivite, síndrome pré-menstrual e até ressaca.

Ovo

Pesquisas também apontam o ovo como um dos principais alimentos para o combate da ansiedade. Isso porque ele carrega o triptofano, aminoácido responsável pela produção de serotonina, popularmente conhecido como o hormônio do prazer. Para que possamos manter níveis adequados de vitaminas no organismo, é recomendado o consumo de, pelo menos, dois ovos por semana.

Além disso, o ovo é considerado um superalimento por conter praticamente todos os nutrientes necessários à saúde. Nele encontramos vitaminas do complexo B e D, que tem sua carência associada a transtornos de humor. E ainda encontramos colina, uma espécie de vitamina que ajuda a produzir acetilcolina, neurotransmissor responsável em promover saúde cerebral.

Banana

A fruta mais popular do Brasil é rica em triptofano e potássio o que também ajuda no combate a ansiedade e depressão. Além disso ela é rica em vitamina B6, o que facilita a síntese de serotonina. Já o magnésio da fruta promove o relaxamento. É indicado que se coma pelo menos uma por dia entre as refeições principais ou no café da manhã.

Peixes

Peixes gordurosos como o salmão, a sardinha e a truta que são ricos em ômega-3. Esse tipo de gordura ajuda no aumento de produção de resolvinas e auxilia na redução da quantidade de citocinas, o que promove uma melhor comunicação entre neurônios e mantém áreas do cérebro, como o hipocampo, bem preservadas.

Frutas cítricas

Pessoas que sofrem de ansiedade perdem vitaminas e minerais com muita facilidade, por isso existe a necessidade constante de repor esses nutrientes. O consumo de frutas cítricas, como a laranja, limão e a tangerina, ajudam a promover o bom funcionamento do sistema nervoso, visto que a vitamina C auxilia na produção de serotonina, aumentando, assim, a sensação de bem-estar e evitando a fadiga.

Nozes, amêndoas e castanhas-do-pará

Elas fazem parte da turma de oleaginosas. São alimentos ricos em magnésio, vitaminas do complexo B e triptofano, que contribuem para minimizar o estresse, combater a depressão e ainda induzem ao sono. Entretanto, por conter gordura, mesmo que seja considerada a "boa", deve ser consumida com moderação. Uma porção com um mix de cada uma é o suficiente por dia.

Abacate

Além do magnésio que promove o relaxamento, a fruta contém Beta-sitosterol, substância que atua na regulação do cortisol -- conhecido como o hormônio do estresse, que deixa o corpo todo em ritmo acelerado. Também dá uma força ao funcionamento intestinal, facilitando a síntese de neurotransmissores que melhoram o humor.

Alface

Claro que na mesa não poderia faltar folhas verde. E o alface tem em sua constituição uma propriedade calmante que é a lactucina, concentrada, principalmente, no talo. A verdura deve estar no cardápio diariamente, em quantidade equivalente a um prato (sobremesa) por refeição. Também é possível fazer chá das folhas de alface, priorizando o talo no preparo da infusão. Essa folha, em combinação com outras frutas e sementes apresentados até aqui, são um exército perfeito para combater a ansiedade.

Aveia

Assim como na banana e no abacate, a aveia, também apresenta magnésio, que ajuda a promover o relaxamento. Contém vitaminas do complexo B que ajudam a modular a química cerebral e favorecem a síntese de serotonina, neurotransmissor responsável pelo bem-estar, além da participação forte de fibras que auxilia no bom funcionamento intestinal.

Apesar dos alimentos ajudarem a combater e precaver a doença, é necessário e importante sempre procurar o auxílio de um médico para um diagnóstico preciso.

