Rio Grande do Sul Conheça o blindado da Marinha enviado para atuar no Rio Grande do Sul Veículos também foram empregados nas operações de implantação das UPPs nas favelas cariocas, assim como na missão de paz do Haiti

Um comboio de veículos do Corpo de Fuzileiros Navais, do Rio de Janeiro, incluindo dois Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf), chegou ao Rio Grande do Sul neste sábado para prestar ajuda humanitária às vítimas das enchentes que já resultaram em 147 mortes no estado.

O blindado será usado em ações de resgate, apoio logístico, remoção de escombros e desobstrução de vias.

O Clanf pesa 22 toneladas, que chega a 24 caso esteja carregado. Seu grande diferencial, como veículo anfíbio, é a versatilidade, percorrendo terra ou mar.

Além dos dois bancos ao lado das laterais do veículo, a parte interna pode ter ainda um terceiro banco instalado entre os dois para transportar mais militares. Sem necessidade de uma embarcação levá-lo até a areia, ele pode ser lançado do navio da Marinha na água e chegar sozinho à terra firme. Além dos dois bancos ao lado das laterais do veículo, a parte interna pode ter ainda um terceiro banco instalado entre os dois para transportar mais militares. Sem necessidade de uma embarcação levá-lo até a areia, ele pode ser lançado do navio da Marinha na água e chegar sozinho à terra firme.

Dois hidrojets (jatos de água para propulsão) estão instalados em suas laterais, um de cada lado, que o permite navegar, transferindo a potência do motor da lagarta para os hidrojets. Nas laterais há ainda bolsões de ar, que garantem sua flutuabilidade. Se na água ele pode chegar aos 13 km/h, em terra, atinge os 70 km/h. À frente do veículo, uma prancha de navegação está instalada, que permite mais estabilidade durante a navegação.

Ao todo, a Marinha mobilizou cerca de dois mil militares, 70 viaturas, 11 aeronaves e 50 embarcações de pequeno e médio porte para atuarem nas enchentes do Rio Grande do Sul, além de oito navios, incluindo o maior navio de guerra da Força Naval, o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”. As equipes e equipamentos estão no estado desde 30 de abril. Até o momento, a força já resgatou 1730 pessoas.

