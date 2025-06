A- A+

SAÚDE Conheça o exame de sangue que poderá prever seu envelhecimento e até sua expectativa de vida Cientistas descobriram que metilação do DNA indica estado geral do corpo e prevê saúde na velhice

Um novo estudo sugere que um simples exame de sangue consegue indicar como você vai envelhecer e quanto tempo você vai viver. A avaliação mede a capacidade intrínseca (CI), uma métrica de “todas as capacidades físicas e mentais de que uma pessoa pode dispor”, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O estudo, publicado na revista Nature Aging, revelou que a medição de metilação do DNA em amostras de sangue é uma forma eficaz de avaliar a CI e com isso prever com precisão o risco de mortalidade de um indivíduo por todas as causas.

A metilação é um processo que ativa ou desativa genes e que muda ao longo do tempo em resposta a mutações e fatores ambientais. Padrões anormais de metilação já foram ligados a várias doenças.





No trabalho, os cientistas usando dados de 1.014 pessoas com idades entre 20 e 102 anos. Eles criaram um escore de capacidade intrínseca baseado em cinco áreas de declínio relacionadas à idade: cognição, locomoção, sentidos (visão e audição), saúde psicológica e vitalidade. Então, compararam essa pontuação com amostras de sangue e saliva que indicavam a metilação do DNA.

Com esses dados, os pesquisadores construíram um “relógio epigenético” da capacidade intrínseca (DNAm IC) e avaliaram sua associação com a mortalidade.

O relógio é capaz de indicar com precisão diversos indicadores de um envelhecimento saudável. Pessoas com DNAm IC alto tinham melhor função pulmonar, maior velocidade ao caminhar, maior densidade mineral óssea, maior probabilidade de se considerarem saudáveis. Além disso, viviam, em média, 5,5 anos a mais do que aqueles com pontuação baixa.

Em entrevista ao Medical News Today, o médico Thomas M. Holland, professor assistente do RUSH Institute for Healthy Aging (Universidade RUSH, EUA), que não participou do estudo, comemorou o potencial do teste para prever o desenrolar do envelhecimento.

“Um teste baseado em sangue ou saliva para avaliar a capacidade intrínseca, conhecido como DNAm IC, é uma ferramenta muito promissora na ciência do envelhecimento. Esse teste utiliza padrões de metilação do DNA — pequenas marcas químicas que regulam a atividade dos genes — para estimar biologicamente sua capacidade intrínseca, oferecendo uma visão de como seu corpo está funcionando em comparação com sua idade cronológica.”

Ele acrescentou que uma das vantagens é a facilidade de aplicação: “Um dos aspectos mais importantes é que esse teste pode ser feito com uma simples amostra de sangue ou saliva, tornando-o acessível e não invasivo. Ele nos mostra não apenas quantos anos você tem, mas como você está envelhecendo — algo muito mais significativo para orientar intervenções preventivas.”

O teste indica associação entre alta capacidade intrínseca e melhor função imunológica, menor inflamação crônica e menor risco de doenças como hipertensão, insuficiência cardíaca, AVC e outras condições relacionadas à idade.

“Simplificando: se seu corpo funciona bem internamente, é mais provável que você viva mais e com mais saúde. Esse teste não mostra apenas o estado atual do seu corpo, mas também pode oferecer uma visão do seu futuro em termos de saúde”, afirmou Holland.

O estudo também dá pistas de como melhorar sua capacidade intrínseca. Os pesquisadores observam que pessoas com alto consumo de peixes gordurosos (com altos teores de ômega 3) e ingestão de açúcar dentro dos limites recomendados (no máximo 5% da energia total diária) tinham maior probabilidade de apresentar um DNAm IC elevado.

Veja também