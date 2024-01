Conheça o hospital de luxo onde Kate e rei Charles estão internados em Londres

A- A+

O rei Charles III, de 75 anos, foi hospitalizado nesta sexta-feira (26) em Londres para operar uma hipertrofia "benigna" da próstata, anunciou o Palácio de Buckingham em um comunicado. Antes de ser internado, o monarca britânico visitou a nora Kate Middleton na mesma unidade, onde a princesa de Gales passou por um cirurgia no abdômen, este mês. Os dois recebem tratamento na London Clinic, o maior hospital de Londres.

O hospital privado fica localizado em Devonshire Place, no bairro residencial de Marylebone, e é referência para a família real e para a elite da política e de Hollywood. O estabelecimento abriu suas portas pela primeira vez em 1932 e já tratou anteriormente o Príncipe Philip e a Princesa Margaret, a atriz Elizabeth Taylor e até o ex-presidente dos EUA John F. Kennedy.

De acordo com o seu site, o centro médico é especializado em câncer, saúde da mulher, urologia e ortopedia, entre outras coisas. Um porta-voz do palácio real descartou que a condição de Kate Middleton fosse cancerígena. A cirurgia já estava programada e foi bem-sucedida, segundo Kensington, mas o tempo de internação (até 14 dias) e o tom do comunicado indicaram que seu estado de saúde é potencialmente sério.

Em relação ao quadro de Charles, a realeza afirmou que o tratamento era programado e que o monarca estava feliz por seu diagnóstico ter "impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública". A hiperplasia ou hipertrofia prostática benigna é diagnosticada quando há um crescimento benigno da próstata em um homem e está relacionado à idade do paciente.

Todos os quartos do hospital possuem cama controlada eletronicamente pelo paciente, banheiro próprio, ar condicionado, televisão e rádio com controle remoto, telefone e sistema de chamada de enfermagem. Além disso, inclui cofre para objetos de alto valor e acesso Wi-Fi. O local dispõe, ainda, de uma cafeteria que abre todos os dias da semana com um “ambiente tranquilo para pacientes e visitantes, afastado do ambiente hospitalar”.

Além disso, o espaço exclusivo oferece um atendimento personalizado aos pacientes internados, oferecendo ajuda “na organização de viagens e hospedagem, reserva de passeios, espetáculos teatrais e restaurantes”.

A lista de serviços inclui reservas de voos comerciais e translados privados, bem como bilhetes para eventos esportivos, passeios de compras de luxo e reservas de hotéis para “facilitar e aproveitar ao máximo a sua estadia em Londres”.

