Conheça o Long Neptune, míssil que a Ucrânia pode usar para dissuadir Rússia de novos ataques

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou, na semana passada, que as Forças Armadas do país concluíram com êxito os testes de um novo míssil de combate de longo alcance, capaz de percorrer até 3 mil quilômetros e alcançar alvos até na Sibéria, no interior da Rússia. Zelensky destacou os recentes ataques realizados com mísseis “Long Neptune” e enfatizou a necessidade de expandir a produção de armamentos no país.

“Temos boas notícias sobre os drones de longo alcance. Os testes foram bem-sucedidos. Agradeço aos desenvolvedores e fabricantes pelo trabalho realizado”, declarou Zelensky no sábado. O presidente da Ucrânia também afirmou que o país continua a ampliar suas capacidades militares para fortalecer a segurança nacional.





Ele afirmou que o fortalecimento da indústria de defesa, combinado com investimentos de países aliados, é fundamental para a construção de uma nova estratégia de segurança na Europa.

“A segurança é essencial, e é apenas uma questão de tempo até que todos compreendam que a antiga arquitetura de defesa não é mais eficaz. Novas soluções são necessárias. Isso significa armamento tecnológico moderno e em quantidade suficiente, investimentos adequados na indústria de defesa e, acima de tudo, motivação para proteger a pátria”, disse Zelensky.

Segundo a Forbes, o Long Neptune é uma versão ampliada do míssil de cruzeiro anti navio ucraniano Neptune, com mais de cinco metros de comprimento, a mesma arma lançada de caminhão que afundou o navio-almirante da Frota Russa do Mar Negro, Moskva, em abril de 2022. Essa variante, que possui maior capacidade de combustível em comparação ao modelo padrão, vem sendo desenvolvida há vários anos.

Possível pesadelo para a Rússia

Originalmente projetado para atacar alvos marítimos, o míssil Neptune provou seu valor em abril de 2022, quando afundou o cruzador russo Moskva, ajudando a deter a ameaça naval de Moscou aos portos vitais da região sul de Odessa.

Agora, a variante 'Neptune Long' ostenta um alcance de até 1.000 quilômetros, superando em muito os 300 quilômetros de seu antecessor. Seu provável uso no recente ataque a uma refinaria de petróleo em Tuapse, a 500 quilômetros da Ucrânia, na região russa de Krasnodar, ilustra seu potencial, de acordo com Oleksandr Kovalenko, analista militar do Information Resistance Group.

Embora os drones ucranianos tenham realizado vários ataques bem-sucedidos contra território russo, sua lentidão e baixa carga explosiva limitam seu impacto, explicou Kovalenko à EFE. O Long Neptune pode se tornar "um pesadelo" para as defesas aéreas russas, enfraquecidas por uma série de ataques ucranianos direcionados, acredita Kovalenko.

Segundo o especialista, sua altitude de voo ultrabaixa e sua adaptação eficaz ao terreno tornam esse míssil muito mais difícil de interceptar. Com uma carga útil maior — até 300kg de explosivos — o míssil poderia causar estragos na infraestrutura militar russa fortificada, incluindo campos de aviação e instalações de produção, bem como sua infraestrutura energética.

"Isso mudará radicalmente os cálculos do Kremlin em relação à continuação da guerra", disse Kovalenko.

A perspectiva de ataques sustentados à infraestrutura russa pode impedir uma maior escalada e, em última análise, fortalecer a posição da Ucrânia em futuras negociações de paz.

Segurança a longo prazo para a Ucrânia

Além de seu impacto imediato, o Long Neptune está emergindo como um componente crítico da estratégia de dissuasão de longo prazo da Ucrânia.

"Estamos desenvolvendo uma linha de armas de longo alcance que ajudarão a garantir a segurança do nosso estado", declarou Zelensky na semana passada, observando que o míssil poderia servir como parte de um escudo contra novas agressões russas se um cessar-fogo for alcançado.

Embora não substitua totalmente as capacidades especializadas de sistemas ocidentais como o ATACMS (cedido pelos EUA), o Storm Shadow/SCALP (Reino Unido-França) e o Taurus (Alemanha), o Long Neptune, estimado em US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões) por unidade pelo empresário e ex-oficial da Força Aérea Anatoli Khrapchinski, é uma alternativa muito mais barata e produzida internamente.

De acordo com o que ele disse à agência de notícias Ukrinform, essa alternativa finalmente dá a Kiev a liberdade de escolher seus alvos sem depender de aprovação estrangeira ou de entregas limitadas de mísseis ocidentais, que são restringidas tanto por cálculos políticos quanto por produção limitada.

