Uma réplica ultra-realista de um rosto humano, desenvolvida no Brasil e inédita no mundo, pretende aprimorar o ensino da aplicação de fármacos faciais em universidades.



A ferramenta educacional da área de saúde e estética, batizada de SimMics, foi projetada para treinar e aprimorar habilidades na aplicação de diversos fármacos, desde toxina botulínica até anestesias.



Com cobertura muito semelhante à textura e densidade da pele humana e equipado com sensores, a réplica é conectada a um software no qual todo o processo de aplicação facial com seringas é mensurado e avaliado.



O software analisa a precisão do local, ângulos e quantidade de substância administrada, mapeia todo o processo de treinamento de aplicações no rosto e verifica amplamente a performance do aluno.



Os fabricantes estimam que o SimMics alcance mais de 20 universidades brasileiras ainda este ano e seja um recurso inovador para mais de 16 mil estudantes de medicina, enfermagem e odontologia. Segundo a empresa, a médica de preço do produto deve ser a partir de R$ 36 mil.



A tecnologia, que será lançada no próximo dia 21 de março, em São Paulo, e deve chagar ao mercado internacional em três meses, é fruto de uma parceria entre a BA.IO, referência em desenvolvimento de inovações voltadas ao setor da saúde, e a ENG DTP Multimídia, duas empresas 100% brasileiras.

Tecnologia foi batizada de SimMics | Foto: Divulgação

"Os alunos têm a oportunidade de aprimorar suas técnicas e avaliar sua performance em um ambiente seguro, explorando infinitas possibilidades e permitindo repetições para alcançar a excelência", afirmou o cofundador da BA.IO, Felipe Marques.

A BA.IO foi responsável, por exemplo, pela 1ª prótese customizada fabricada por impressão 3D em titânio certificada pela Food and Drug Administration (FDA), agência federal de vigilância do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

Já a ENG DTP & Multimídia, parceira no projeto, é especialista em ensino virtual e trouxe a tecnologia Digital Twin para o Brasil.

Tecnologia possui cobertura muito semelhante à textura e densidade da pele humana | Foto: Divulgação

“Estamos em amplo processo de digitalização e virtualização do ensino, este futuro já é presente e, por termos acompanhado toda esta evolução nas últimas quatro décadas, estamos lançando esta ferramenta, que é um recurso inédito desenvolvido e patenteado no Brasil”, destacou o fundador da empresa, Álvaro Venegas.



Confira como o SimMics funciona:

