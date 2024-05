Conheça o tempero de cozinha que acelera o metabolismo e ajuda na perda de peso; veja qual

A- A+

Enquanto o ano transcorre, muitas pessoas continuam trabalhando em prol do seu objetivo de perder alguns quilos até dezembro. Um ponto de concordância entre os profissionais da saúde é que a combinação entre a alimentação e os exercícios físicos contribui para a diminuição do peso corporal. Desta forma, um tempero muito conhecido, e estudado, pode ser uma ajuda extra na realização deste propósito.

A canela, utilizada amplamente na culinária brasileira, comprovadamente aumenta o metabolismo, o que colabora na queima de calorias. Uma pesquisa, publicada na revista científica Metabolism, buscou compreender os componentes por trás deste benefício. Desta forma, foi demonstrado que o cinamaldeído, responsável pelo sabor e odor da especiaria, atua diretamente nas células de gordura chamadas adipócitos, iniciando a termogênese, isto é, a produção de energia pelo consumo de calorias.

Além disso, no estudo, pesquisadores convocaram voluntários de variadas idades, etnias e IMC (índices de massa corporal). A partir disso, foi notada uma expressão aumentada de genes e enzimas responsáveis por melhorar o metabolismo. Aliado à este achado, também foi observado um aumento expressivo em proteínas como a Ucp1 e a Fgf21, responsáveis pela regulação da termogênese.

"Dada a ampla utilização da canela na indústria alimentar, a noção de que este popular aditivo alimentar, em vez de um medicamento, pode ativar a termogénese, poderia, em última análise, levar a estratégias terapêuticas contra a obesidade que seriam muito mais bem aderidas pelos participantes", escreveram os autores.

