Conheça o truque da luz solar que pode reduzir a fadiga pela manhã, segundo estudo

Você se sente cansado de manhã mesmo dormindo bem durante a noite? Um novo estudo destaca algo que pode dar mais energia à sua manhã: 20 minutos de exposição ao sol antes de acordar.

Muitas pessoas ainda sentem fadiga matinal mesmo depois de uma noite inteira de sono. Exercícios podem ajudar, assim como limitar a ingestão de alimentos e bebidas alcoólicas antes de dormir. Porém, pesquisadores da Universidade Metropolitana de Osaka, no Japão, afirmam que a exposição à luz solar antes de acordar também pode ser eficaz.

Mas uma grande parte das pessoas pode não ter esse privilégio, devido à poluição luminosa em algumas partes da cidade, ou por ter outros prédios tampando as janelas, ou até mesmo se o sol não bater naquela posição específica onde mora. Para isso, pode ser necessária uma espécie de simulação.

"A simulação do amanhecer normalmente consiste em pequenas fontes de luz colocadas em uma mesa de cabeceira, em uma posição relativamente baixa (geralmente no nível dos olhos do usuário) e com luz fortemente direcional. Porém, qualquer movimento involuntário do usuário, como virar-se ou mudar de posição na cama, pode levar a flutuações na exposição à luz durante o sono, potencialmente causando instabilidade", escreveram os autores.





Pode haver maneiras de evitar esses problemas, como instalar um simulador de amanhecer no teto. Mas vale ressaltar que – na maioria das áreas – o amanhecer real ocorre ao ar livre todas as manhãs, oferecendo um serviço não simulado gratuito. Se você mora em algum lugar sem poluição luminosa, pode ser uma boa ideia deixar as cortinas ou persianas abertas à noite, aproveitando a escuridão até o amanhecer.

Para o estudo, os pesquisadores recrutaram 19 estudantes universitários, entre 20 e 30 anos, que relataram dormir regularmente durante a semana entre 23h e 1h e acordar entre 7h e 9h. Os participantes dormiram em um laboratório universitário mobiliado como um quarto. Todas as janelas eram sombreadas, exceto uma voltada para o leste, tornando-a a única fonte de luz natural.

Eles instalaram cortinas de proteção contra a luz na janela voltada para o leste, além de um dispositivo motorizado que eles podiam configurar para abrir as cortinas em um horário específico todas as manhãs — puxando-as lentamente para trás a uma taxa de 5 milímetros (0,2 polegadas) por segundo.

Eles usaram essa configuração para criar três cenários para os participantes: exposição à luz natural por 20 minutos antes de acordar, exposição à luz natural do amanhecer até acordar e nenhuma exposição à luz natural.

Os cientistas então avaliaram a sonolência, estado de alerta e fadiga de cada participante. O estado de alerta objetivo (medido por eletrocardiograma) e a sonolência autorrelatada foram significativamente melhores nos dois cenários com exposição à luz natural em comparação com aqueles sem exposição à luz natural.

Mas o momento e a dosagem dessa luz parecem importantes. A sonolência objetiva medida pela atividade cerebral no eletroencefalograma foi significativamente menor após a exposição à luz natural por 20 minutos antes de acordar, em comparação com os outros dois cenários.

Os cientistas afirmam que mais estudos devem ser realizados para basear as descobertas, explorando com mais detalhes as melhores maneiras de combater a sonolência com a luz solar.

"No futuro, esperamos controlar a luz natural no ambiente de sono, pois ela muda com as estações e a hora do dia, e esclarecer como introduzir luz natural adequada para um despertar mais confortável", explica Daisuke Matsushita, cientista de design de ambientes de vida na Universidade Metropolitana de Osaka.

