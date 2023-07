A- A+

SAÚDE Conheça os 12 alimentos que fazem bem para a saúde do cérebro Dieta balanceada favorece o fluxo sanguíneo para o cérebro e auxilia na remoção de resíduos que podem ser tóxicos

Ter uma boa alimentação faz bem não apenas para o corpo, mas também para o cérebro. Ter uma dieta rica em nutrientes, vitaminas e gorduras benéficas protegem o cérebro hoje e ajuda a manter uma boa massa cinzenta, que fará diferença no futuro, à medida que envelhecemos.

“Nosso cérebro é complexo, conectado a todas as partes do nosso corpo”, disse a professora Hana Burianova, neurocientista da Universidade de Bournemouth, ao tabloide britânico Daily Mail.

“As evidências estão começando a moldar nossa compreensão de como a comida está ligada à saúde do cérebro e isso inclui pensamento, memória, função cognitiva aprimorada e redução do risco de Alzheimer e demência”.

Conheça abaixo os alimentos que você deve incluir na sua dieta:

Salmão, cavala e sardinhas

Os peixes considerados oleosos são ricos em ácidos graxos ômega-3. Dentre eles estão salmão, cavala, truta, sardinha, arenque e anchova. O ômega-3 favorece o fluxo sanguíneo para o cérebro, estimulando a memória e reduzindo o risco de perda cognitiva.

Além dos peixes, boas gorduras, como o ômega-3, são encontrados em abacates, nozes, sementes e óleos vegetais, como de linhaça e azeite.

Ovos, legumes e folhas verde-escuras

Ovos, legumes, folhas verde-escuras, grãos integrais, carne, peixe, feijão, leguminosas e lentilhas são ricos em vitaminas do complexo B. Esse nutriente desempenha um papel fundamental na saúde do cérebro, permitindo que as células cerebrais funcionem melhor.

Além de ajudar na produção de energia para as células cerebrais, as vitaminas do complexo B melhoram o humor e a clareza de pensamento.

Esse conjunto de vitaminas também ajuda a remover resíduos celulares do cérebro, auxiliando no bom funcionamento dos neurônios. O acúmulo desses resíduos pode ser tóxico para o cérebro.

Azeite de oliva, brócolis e nozes

Brócolis, espinafre, sementes, nozese abóbora e azeite de oliva são ricos em vitamina E, um antioxidante que pode ajudar a neutralizar os radicais livres, que podem danificar células e tecidos, inclusive do cérebro.

Outros alimentos que contêm boas quantidades de vitamina E são o abacate e kiwi, a truta e o camarão.

Repolho roxo, cerejas e uvas

Alimentos que naturalmente têm cores avermelhadas e em tons de vinho são ricas em flavonoides, um composto que apresenta efeito protetor para o cérebro. Esse nutriente ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro, fornecendo mais oxigênio e glicose (que gera energia) para os neurônios.

Ademais, os flavonoides auxiliam na memória e no aprendizado, dificultando a perda cognitiva relacionada à idade. Esse nutriente é encontrado em frutas cítricas, frutas e vegetais vermelhas e roxas, brócolis, folhas verdes escuras e aspargos.

Ele também é encontrado em chocolate amargo, nozes, cebola, gengibre, chá verde, aipo, salsa, orégano e alimentos à base de soja (incluindo tofu).

