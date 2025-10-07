A- A+

SAÚDE Conheça os benefícios da moela de frango, supernutritiva e mais proteica que quatro ovos Alimento que muita gente ignora apresenta diversos benefícios para a saúde

A moela de frango é um tipo de corte que pode oferecer benefícios caso seja adicionada à alimentação. Além disso, para aqueles que pretendem adicionar maior quantidade de proteína às refeições, 100 gramas dessa carne apresentam mais proteína do que comer quatro ovos.

"Muitas pessoas têm preconceito com a moela porque por muito tempo ela foi conhecida como uma "carne de segunda". Mas, hoje em dia, se sabe que ela apresenta diversos benefícios e é uma ótima opção no quesito custo-benefício", explica nutricionista e colunista do jornal O Globo, Priscilla Primi.

Versatilidade na cozinha

Fácil de achar e barata, a moela apresenta uma grande versatilidade como carne. Dentre as opções de preparo, ela pode ser cozida, refogada, assada ou grelhada.

"Uma dica que eu dou para preparar é colocar na panela de pressão, porque ela é uma carne dura. Então, cozinhar bem faz toda a diferença. Outra dica é adicionar a moela de frango em um refogado de cebola e alho, depois colocar uma xícara de molho de tomate e uma xícara de água. Fica uma delícia", recomenda.

Sua preparação também pode ser ainda melhor com a inserção de ervas e temperos.

Saúde cardiovascular

Com uma quantidade muito baixa de gordura saturada, considerada ruim para a saúde do coração, comer moela pode evitar o acúmulo de gordura no corpo, o que, como consequência, contribui para um funcionamento cardiovascular saudável.

Fortalecimento muscular

A ingestão de proteína é benéfica para o fortalecimento muscular, fato que atrai muitos praticantes de musculação desse tipo de alimento. Optar pela moela é uma boa opção, pois, em 100 gramas, ela apresenta cerca de 28 gramas de proteína, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.

Melhora da imunidade

A imunidade ganha com a ingestão da moela, pois esta carne apresenta diversas vitaminas e minerais, como vitamina A, C, E, vitaminas do complexo B, zinco, ferro e fósforo.

