Conheça os cinco hábitos que melhoram a saúde do cérebro

O cérebro é mais do que um órgão complexo no topo da cabeça. Ele é o centro de comando do corpo, responsável pelas emoções, pelos pensamentos e até mesmo pela comunicação com outras pessoas. Hábitos saudáveis rotineiros influenciam diretamente no funcionamento dele, por isso, conheça mais alternativas para manter a saúde cerebral no topo das prioridades.

Conheça recomendações dadas por especialistas para manter a saúde do cérebro:

Ter sono de qualidade

Além de manter uma boa higiene do sono, como são chamados o conjunto de hábitos realizados antes de dormir, e um sono entre seis a oito horas por dia é garantido o descanso necessário para o cérebro.

Assim aconselham os pesquisadores americanos Jason Shepherd, professor associado de Neurobiologia da Universidade de Utah, e Talia Lerner, professora assistente de Neurociência da Northwestern University, à revista Insider.

Não utilizar o celular ao acordar

Se manter longe das telas pelo maior tempo possível é capaz de aumentar a qualidade das manhãs, e também, de manter o cérebro longe do estresse. Além disso, não é aconselhável usar o celular logo ao acordar pois "bagunça a nossa dopamina", segundo Emily McDonald, estudante de doutorado em Neurociência na Universidade do Arizona, nos EUA, em um vídeo postado no TikTok.

"Sempre que você acorda de manhã, suas ondas cerebrais passam de teta para alfa. Isso significa que sua mente subconsciente está em um estado mais programável', disse ela aos telespectadores. 'O conteúdo que você consome durante esse período terá um impacto maior em sua mentalidade", explica McDonald.

Investir em coisas que fazem o coração bater forte

Os exercícios diários são um hábito que todos os médicos recomendam. Mas, especialmente, em relação ao cérebro, de acordo com o professor Jason Shepherd, as atividades físicas aumentam o fluxo sanguíneo em direção ao cérebro, o que o ajuda a se manter funcionando da melhor maneira possível.





— A recomendação oficial do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) é de 150 minutos por semana de exercícios moderados, mas sempre e quando você puder colocar seu corpo em movimento é melhor do que nada — diz Shepherd.

Marcar encontros com amigos e pessoas novas

Marcar um almoço com amigos do dia a dia, ou até mesmo com aquele amigo próximo mais ocupado, é bom para o cérebro. A professora Talia Lerner explica que pessoas com uma vida social ativa tendem a viver mais, pois a solidão está ligada a uma pior saúde mental.

— Por isso é importante manter-se conectado com os outros — frisa.

Para Shepherd, também deve-se levar em conta o fator de novidade. O ato de expor-se a novas pessoas, lugares e desafios pode manter sua mente afiada, melhora o processo de plasticidade cerebral e fortalece o órgão, prevenindo o aparecimento de doenças degenerativas, como o Alzheimer.

Ter uma alimentação sem ultraprocessados

Para além das telas de celular e computador, em seu vídeo, a neurologista Emily McDonald também acendeu um alerta à alimentação com ultraprocessados, como comidas de fast-food e batatas em saquinho, e as possíveis consequências dessa dieta às funções cerebrais.

— Há muitos estudos científicos que comprovam que o que você come afeta seu cérebro. Comidas altamente processadas levam ao envelhecimento do cérebro — explica no vídeo publicado em uma plataforma.

