SAÚDE

Conheça os dois hábitos que mais geram casos de câncer no mundo e como podem ser evitados

Mudar comportamentos não elimina completamente risco, mas pode reduzir consideravelmente impacto geral da doença

A OMS enfatiza que parar de fumar reduz significativamente o risco, mesmo em pessoas que fumam há anos - Foto: Pexels

Quase quatro em cada dez diagnósticos de câncer poderiam ser evitados. Essa foi a conclusão a que chegou a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), em um relatório baseado em dados de 2022 de 185 países.

O relatório concentra-se em fatores de risco evitáveis, particularmente dois hábitos muito comuns: o tabagismo e o consumo de álcool.

A análise identificou 30 fatores de exposição associados ao desenvolvimento de diversos tumores e estimou que 7,1 milhões de casos registrados em 2022 estavam ligados a causas evitáveis.

Isso representa 37% de todos os novos diagnósticos de câncer no mundo. Especialistas acreditam que a modificação de certos comportamentos teria um impacto significativo na saúde pública.

Tabagismo: o principal fator de risco evitável
Segundo o relatório, o tabagismo é responsável por aproximadamente 15% de todos os novos casos de câncer no mundo. Isso não se limita ao câncer de pulmão: o uso de tabaco também está associado a tumores de bexiga, rim, fígado e pâncreas, entre outros. Os carcinógenos inalados entram na corrente sanguínea e afetam múltiplos órgãos.

A OMS enfatiza que parar de fumar reduz significativamente o risco, mesmo em pessoas que fumam há anos. Além disso, alerta que a exposição ao fumo passivo continua sendo um problema de saúde pública, pois aumenta o risco também em não fumantes.

 

Álcool: risco direto e cumulativo
O consumo de álcool surge como outro importante fator de risco evitável, associado a 3% dos novos diagnósticos de câncer em todo o mundo. A relação é direta: quanto maior a ingestão, maior o risco, e não existe um nível completamente seguro.

A organização internacional alerta que o álcool pode danificar tecidos e facilitar a ação de substâncias cancerígenas em áreas como boca, garganta, esôfago, fígado e cólon. Além disso, observa que o consumo está aumentando em diversos países de baixa e média renda, o que pode impactar os números futuros.

O estudo foi liderado por André Ilbawi, membro da OMS, que afirmou que, pela primeira vez, foi possível quantificar claramente a parcela do risco proveniente de causas controláveis. Nesse sentido, ele enfatizou que as decisões individuais — como parar de fumar ou moderar o consumo de álcool — devem ser complementadas por políticas públicas robustas: regulamentação, campanhas de prevenção e acesso a informações baseadas em evidências.

A mensagem é clara: embora o câncer seja uma doença complexa e multifatorial, uma parcela significativa dos casos está associada a hábitos modificáveis. Mudar comportamentos não elimina completamente o risco, mas pode reduzir consideravelmente o impacto geral da doença.

