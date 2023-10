Conheça os piores alimentos e bebidas para os dentes

A- A+

Se você já ouviu falar que os doces apodrecem os dentes ou que o hábito de consumir um (ou dois ou três) refrigerantes por dia irá corroer o esmalte dos dentes, você deve estar se perguntando que outras guloseimas, bebidas, refeições e lanches podem estar prejudicando sua saúde bucal. Embora seja tecnicamente verdade que todos os alimentos e bebidas podem causar cáries dentárias – ou danos à superfície ou esmalte dos dentes – nem todos os alimentos ou bebidas causam danos iguais, e algumas pessoas são mais suscetíveis à cárie dentária do que outras.

Ao avaliar o quão ruim uma refeição, lanche, sobremesa ou bebida é para sua saúde bucal, há duas coisas principais a considerar, disse Apoena de Aguiar Ribeiro, odontopediatra e microbiologista da Universidade da Carolina do Norte, que estuda o microbioma oral e como afeta a cárie dentária: sua composição e sua qualidade.

Dentro de nossas bocas vivem mais de 700 espécies de bactérias – algumas que são úteis, outras que são prejudiciais. As bactérias nocivas decompõem os açúcares dos alimentos e bebidas e os transformam em ácidos, que com o tempo podem retirar minerais essenciais dos dentes e causar cáries.

Se você não estiver atento à limpeza, as bactérias também podem formar uma película macia, ou placa, na superfície dos dentes, o que pode agravar a acidez e criar um ambiente ideal para a proliferação de ainda mais bactérias. Se a placa dentária crescer e endurecer o suficiente, ela pode se transformar em tártaro, que também pode irritar as gengivas e causar gengivite.

Que tipos de comida são ruins?

Alimentos açucarados – e em particular aqueles compostos de sacarose, ou açúcar de mesa – são especialmente ruins para os dentes porque bactérias nocivas se desenvolvem neles, disse Aguiar Ribeiro. Muitas vezes, você pode encontrar sacarose em muitos alimentos processados e bebidas açucaradas, como doces, sucos de frutas concentrados e refrigerantes.

Além disso, quaisquer alimentos pegajosos ou mastigáveis – como gomas, frutas secas, xaropes e doces – ficam presos nos cantos e recantos dos dentes e nos espaços entre eles. Quando o excesso de açúcar permanece nos dentes, as bactérias nocivas podem armazená-lo nas células, “como uma despensa dentro delas”, disse Ribeiro, e continuar a produzir ácido durante horas depois de comer.

Certas bebidas – como refrigerantes açucarados, sucos, bebidas energéticas e milkshakes – também são infratores graves. Eles lavam os dentes em soluções pegajosas e açucaradas e, ainda por cima, são ácidos. “Nossos dentes começam a quebrar quando o nível de ácido na boca cai abaixo do pH de 5,5”, disse o Dr. Rocio Quinonez, professor de odontopediatria da Universidade da Carolina do Norte, e “refrigerantes tendem a ter um pH em torno de 3 a 4.”

Outras bebidas carbonatadas, como as com gás, também são ácidas. O mesmo acontece com os cafés e bebidas alcoólicas, que muitas vezes também são consumidos com xaropes açucarados e misturadores.

Algumas frutas frescas, vegetais ou alimentos ricos em amido – como frutas cítricas, batatas, arroz ou mesmo bananas – são frequentemente considerados prejudiciais aos dentes porque podem conter açúcares ou ácidos que podem desgastar os dentes. Mas eles também contêm nutrientes que irão melhorar sua saúde geral, o que por sua vez pode beneficiar seus dentes, disse Dorota Kopycka-Kedzierawski, dentista do Centro Médico da Universidade de Rochester e pesquisadora em cariologia. Mesmo que sejam alimentos açucarados ou que tendem a ficar presos nos dentes – essa compensação pode valer a pena, disse ela.

Se você tem sulcos particularmente profundos nos dentes, ou dentes que estão em contato próximo uns com os outros, alimentos mastigáveis e pegajosos podem ser mais preocupantes para você do que outros, acrescentou Quinonez. Nesse caso, você deve estar mais atento não apenas à sua dieta, mas também aos seus hábitos de limpeza.

Contanto que você escove os dentes duas vezes ao dia – uma de manhã e outra antes de dormir – e use fio dental todos os dias, os benefícios nutricionais desses alimentos superarão os riscos de danos dentários. Embora quando se trata de frutas, disse o Dr. Kopycka-Kedzierawski, “é melhor comer a fruta do que bebê-la”, já que muitos sucos comprados em lojas ou mesmo caseiros têm adição de sacarose.

O que posso fazer para impedir a cárie dentária?

A boa notícia é que, além de escovar os dentes e usar fio dental regularmente, existem algumas outras estratégias apoiadas pela ciência que você pode usar para manter sua saúde bucal sob controle.

Evite beliscar e bebericar. A saliva, que ajuda a eliminar as partículas remanescentes de alimentos, é uma das forças que mais protegem os dentes. Remineraliza e fortalece o esmalte dos dentes e contém bicarbonato, que ajuda a neutralizar a acidez da boca. Mas sempre que você come ou bebe, leva cerca de 20 a 30 minutos para que a saliva atinja níveis protetores, portanto, lanches ou bebidas frequentes podem causar um desequilíbrio, disse Quinonez.

Se você realmente precisa daquela bebida açucarada, tente consumi-la com uma refeição ou de uma só vez, em vez de aninhá-la o dia todo, Quinonez recomenda: “Prefiro que você seja um engolidor, não um bebedor”. Beber água depois de terminar qualquer alimento ou bebida que consumiu também pode ajudar a eliminar qualquer açúcar, acrescentou.

Limite a ingestão de álcool. Quem bebe muito também deve ter cuidado, porque o álcool pode inibir a salivação regular, tornando mais difícil para o corpo limpar os resíduos grudados nos dentes.

Esteja atento a certas condições ou efeitos colaterais de medicamentos. Várias condições médicas, tratamentos e medicamentos – como tuberculose, quimioterapia, diálise, anti-histamínicos e medicamentos para pressão arterial – podem inibir a produção de saliva ou alterar a qualidade da sua saliva. Portanto, as pessoas afetadas devem estar atentas à prática de uma boa higiene dental.

Troque por alternativas de açúcar. Trocar bebidas e lanches açucarados por substitutos sem açúcar é uma ótima medida para os dentes, disse Aguiar Ribeiro. Substitutos do açúcar, como o aspartame ou álcoois de açúcar, não são metabolizados por bactérias como os açúcares normais, portanto não contribuem para a cárie dentária. Mas lembre-se de que os ácidos dos refrigerantes diet ainda causarão alguma desmineralização dos dentes.

Masque chiclete sem açúcar com xilitol. Da mesma forma, acrescentou Aguiar Ribeiro, “álcoois de açúcar como o xilitol, que têm atividade antimicrobiana” podem retardar a produção de ácido pelas bactérias bucais. “Foi demonstrado que o chiclete sem açúcar com xilitol, quando mastigado três vezes ao dia, aumenta o fluxo salivar e também tem efeito antimicrobiano”, disse. Então, se você deseja algo doce entre as refeições, um chiclete de xilitol sem açúcar é uma de suas melhores opções.

Beba certos tipos de chá. Também há evidências de que os chás preto e verde podem ajudar a prevenir a cárie dentária , pois contêm flúor e apresentam níveis de pH mais elevados. “Mas não adicione açúcar, por favor”, acrescentou Aguiar Ribeiro.

Faça exames regulares. A cárie dentária é a doença não transmissível mais comum em todo o mundo. Para a maioria das pessoas, disse o Dr. Kopycka-Kedzierawski, fazer exames dentários regulares a cada seis meses é suficiente para detectar qualquer cárie antes que ela se torne muito séria. Consultar um profissional é importante, porque depois que uma cárie se formar o suficiente para você notá-la, você estará em plena cárie dentária.

Os hábitos que são bons para a saúde dentária são geralmente práticas que são boas para a saúde em geral, disse Quinonez. Comer menos alimentos processados e açucarados, fazer exames regulares a cada seis meses e evitar lanches entre as refeições – especialmente se esse lanche for um alimento ou bebida açucarada ou pegajosa – pode render dividendos. Você não precisa pensar demais nisso, ela acrescentou.

