SAÚDE Conheça planta que ajuda a eliminar bolsas nos olhos, trata queimaduras e hidrata a pele Mesmo sendo resultado do envelhecimento, outros fatores contribuem para surgimento, como exposição excessiva ao sol, cuidados inadequados com a pele e alimentação

Rugas, linhas de expressão e bolsas sob os olhos costumam aparecer com a idade e são um reflexo normal do envelhecimento da pele. Algumas pessoas as apresentam com mais frequência do que outras, mas é algo esperado. A boa notícia é que existem técnicas para preveni-las e amenizá-las quando aparecem. Nesses casos, a aloe vera, conhecida por suas diversas propriedades, pode ser uma solução eficaz para melhorar a aparência.

As bolsas sob os olhos se formam quando há inchaço na região, um problema que costuma ocorrer com a idade. À medida que os tecidos envelhecem, o colágeno é perdido e a produção dessa proteína essencial diminui, contribuindo para a formação dessas bolsas. Essa alteração é uma manifestação clara da passagem do tempo e frequentemente se torna uma preocupação estética.

Da mesma forma, embora sejam principalmente um resultado natural do envelhecimento, vários fatores adicionais podem contribuir para o seu aparecimento: exposição excessiva ao sol, cuidados inadequados com a pele e maus hábitos, como má alimentação. Além disso, condições como dermatite também podem causar inchaço e a formação de bolsas nessa área.





As propriedades da aloe vera

Embora existam tratamentos cosméticos que podem ajudar a reduzir as bolsas sob os olhos, os especialistas também recomendam o uso da aloe vera como uma opção natural (vale ressaltar que você deve sempre consultar seu médico antes de adicionar novos ingredientes à sua rotina). Esta planta, conhecida por suas folhas grandes e o clássico gel interno, é rica em vitaminas A, B1, B2, B3, C e E, que fornecem propriedades antioxidantes que melhoram a saúde da pele.

Além de ajudar a reduzir o aparecimento de bolsas, ela também combate queimaduras, melhora os poros, hidrata a pele, elimina rugas, reduz o inchaço e previne o envelhecimento precoce.

Para aproveitar esses benefícios, recomenda-se aplicar aloe vera no rosto diariamente. O gel de aloe vera pode ser encontrado em óleo essencial ou em creme. O uso regular pode ajudar a manter a pele saudável. Incorporar este tratamento à sua rotina diária pode ser uma maneira eficaz e natural de melhorar a aparência da sua pele e reduzir as bolsas sob os olhos.

Como usar aloe vera fresca

De acordo com o site especializado Cuerpo Mente, a polpa fresca de aloe vera, quando aplicada, tem excelente capacidade de cicatrizar feridas, feridas e queimaduras, atuando como uma camada protetora na área afetada e acelerando o processo de cicatrização. Para aplicá-la corretamente, é essencial separar a polpa da parte verde externa da folha. Além disso, certifique-se de que não haja resíduos da camada verde ou das fibras internas, pois podem causar irritação.

Veja o processo passo a passo para fazer isso corretamente:

Limpe sua pele: antes de aplicar aloe vera em uma queimadura ou irritação, lave bem a área afetada com água limpa;

Se você tiver gaze: coloque a polpa sobre a pele ou ferida, cubra com gaze limpa e deixe descansar por pelo menos 3 horas;

Se você não tiver gaze: limpe bem a folha de aloe vera, corte-a ao meio e aplique a parte interna da folha diretamente na pele.

