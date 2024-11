A- A+

Cientistas da Universidade da Geórgia (UGA) divulgaram um estudo revelando que os ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 podem ajudar a proteger você contra 14 tipos de câncer. Eles descobriram que pessoas com níveis mais altos dessas gorduras na corrente sanguínea tinham menor risco de desenvolver tumores no intestino, estômago e pulmão, por exemplo.

Níveis mais altos de ômega-3 e ômega-6 foram associados a menores taxas de câncer. Essas descobertas sugerem que a pessoa média deve se concentrar em ingerir mais desses ácidos graxos em sua dieta”, afirma Yuchen Zhang, principal autor do estudo e doutorando na Faculdade de Saúde Pública da UGA.

Os ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 são gorduras saudáveis e essenciais para a saúde humana. O corpo não consegue produzi-los, então você precisa obtê-los por meio da alimentação. Eles estão presentes em diversos alimentos, como: peixes gordos (salmão, truta, cavala e sardinha), nozes, sementes, como girassol, cânhamo, linhaça e chia; e óleos vegetais, como óleo de girassol, canola, linhaça e soja.



A pesquisa — publicada no International Journal of Cancer — baseou-se em dados de mais de 250.000 pessoas que participaram do estudo UK Biobank, que monitorou sua saúde por mais de uma década. Dos 253.138 participantes, 29.838 foram diagnosticados com câncer durante o período de acompanhamento.

Altos níveis de ômega-6 parecem levar a taxas mais baixas de 14 tipos diferentes de câncer: cabeça e pescoço, esôfago, estômago, intestino, reto, trato hepatobiliar, pâncreas, pulmão, melanoma maligno, tecido conjuntivo mole, rim, bexiga, cérebro e tireoide.

Mas o alto consumo de ômega-3 pareceu aumentar o risco de câncer de próstata em 3%. E altos níveis de ácidos graxos não parecem ter efeito sobre o risco de desenvolver os quatro tipos de câncer restantes — incluindo câncer de ovário, mama e útero.

Apesar de não proteger contra três tipos de câncer que afetam principalmente mulheres, os ácidos graxos ômega-6 parecem ter um efeito protetor mais forte em pessoas mais jovens, especialmente mulheres.

De acordo com os pesquisadores, essas descobertas sugerem que os benefícios dos ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 podem não ser universais.

Pesquisadores disseram que mais pesquisas são necessárias para entender completamente a relação entre os ácidos graxos e o risco de câncer.

“Nosso estudo estabeleceu uma base sólida para futuros estudos mecanísticos sobre os papéis dos ácidos graxos poliinsaturados (PUFAS) na etiologia de vários tipos de câncer”, concluíram os autores do estudo.

